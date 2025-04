Zur Klub-WM mit Real? Alonso hat wohl klaren Plan

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Xabi Alonso wird angeblich Bayer Leverkusen verlassen und sich Real Madrid anschließen - aber erst zur neuen Saison!

Die schon seit Längerem wabernden Gerüchte um einen Wechsel von Xabi Alonso von Bayer Leverkusen zu Real Madrid nahmen in den letzten Tagen noch einmal kräftig an Fahrt auf. Laut verschiedenen Berichten steht Carlo Ancelotti bei den Königlichen nämlich nun zeitnah vor dem Absprung, Alonso soll übernehmen. Doch wird der Spanier die Real-Stars auch schon bei der Klub-WM betreuen, die bereits Mitte Juni beginnt?

Das Trainer-Karussell im Fußball dreht sich mal wieder kräftig: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich Carlo Ancelotti mit dem brasilianischen Verband darauf geeinigt, ab Juni den Job als Nationaltrainer der Selecao zu übernehmen. Heißt: Mit dem letzten Meisterschaftsspiel Ende Mai ist Schluss, schon bei der Klub-WM wird der ehemalige Cheftrainer des FC Bayern nicht mehr an der Seitenlinie von Real Madrid stehen.

Bislang war noch offen, wer die Real-Stars beim finanziell extrem lukrativen Turnier in den USA betreuen wird, das vom 14. Juni bis zum 13. Juli stattfindet. Doch das spanische Portal hat zumindest in einer heiß diskutierten Frage für Klarheit gesorgt: Übernimmt Xabi Alonso die Königlichen schon für die Klub-WM? Die Antwort: Nein.

Wie "Relevo" erfahren hat, gab es zwar Spekulationen, dass Alonso direkt ins kalte Wasser geworfen werden könnte, doch an diesem Szenario besteht von beiden Seiten aus kein Interesse. Vor allem Alonso hat einen anderen Plan.

Demnach will der Spanier nach dem Abschluss in der Bundesliga, die für die Werkself am 17. Mai in Mainz zu Ende geht (15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker), erst in Ruhe schauen, welchen Vertrag er genau bei Real unterschreibt.

Und noch wichtiger: Er möchte einen strukturierten Einstieg und sich nicht sofort im über mehrere Wochen dauernden Turnier mit einer ihm unbekannten Mannschaft verausgaben. Zumal die Real-Profis nach der langen Saison auf dem Zahnfleisch gehen dürften und viele Stars zudem verletzt fehlen.

Xabi Alonso will frischen Start und klaren Cut bei Real Madrid

In der Saisonvorbereitung für 2025/26 könnte Alonso dann - nach einem Urlaub und Erholungspause - wohl auch nach und nach wieder auf die zuletzt fehlenden Dani Carvajal, Eder Militão oder Eduardo Camavinga zurückgreifen sowie auf mögliche Neuzugänge. Ein frischer Start mit seinem ganz eigenen Team.

Real jedenfalls habe Alonso mitgeteilt, dass man für die Klub-WM auf eine Interimslösung setze. Diese hört auf den Namen Santiago Solari und ist aktuell Direktor Profifußball bei den Madrilenen. Solari stand bereits in der Vergangenheit bei den Königlichen an der Seitenlinie und trainierte zudem schon zahlreiche Jugendabteilungen des Klubs.