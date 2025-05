Medien: BVB denkt über Rückholaktion nach

IMAGO/Dante Badano

Reist Soumaila Coulibaly im Juni mit dem BVB zur Klub-WM?

Die schwere Verletzung von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck bringt Borussia Dortmund ins Grübeln. Gerade für die Reise zur Klub-WM in die USA möchte der BVB gerne einen Ersatz mitnehmen. Offenbar gibt es nicht nur das Gedankenspiel um Ex-Borusse Mats Hummels.

Borussia Dortmund denkt über eine vorgezogene Rückholaktion von Verteidiger Soumaila Coulibaly nach, wie "Sky" berichtet. Der 21-Jährige wurde Ende August vergangenen Jahres an den französischen Erstligisten Stade Brest verliehen - eigentlich bis zum 30. Juni.

Der BVB prüfe nun, die Leihe vorzeitig zu beenden, damit der Abwehrspieler mit zur Klub-WM reisen könnte. Diese beginnt am 14. Juni, drei Tage später bestreitet Schwarz-Gelb sein erstes von insgesamt drei Gruppenspielen.

Dem TV-Sender zufolge war Coulibaly in der vergangenen Woche gemeinsam mit seinen Beratern in Dortmund, um die Pläne seines eigentlichen Arbeitgebers anzuhören. Bevor die Leih-Verkürzung abgewickelt werden kann, müssten die BVB-Bosse nun aber noch mit den Vertretern aus Brest sprechen.

Möglich wäre ein vorzeitiger Abschied aus Frankreich allemal, die Saison im Nachbarland endet am 17. Mai. Im nationalen Pokal ist der Champions-League-Teilnehmer der laufenden Saison bereits ausgeschieden.

BVB diskutierte Hummels-Rückkehr

Inwiefern Soumaila Coulibaly im Saisonendspurt für den aktuellen Tabellenneunten der Ligue 1 noch eingreifen kann, ist fraglich. Die BVB-Leihgabe laboriert seit Anfang März an einer Adduktorenverletzung, wodurch Coulibaly bislang neun Ligaspiele verpasste. Im vorherigen Saisonverlauf hatte der Franzose schon mehrere Monate wegen Beckenproblemen gefehlt. Fraglich also, ob der Youngster den Dortmundern ohne Spielpraxis bei der Klub-WM überhaupt helfen könnte.

Trotz seiner Verletzungen absolvierte Soumaila Coulibaly für seinen Leihklub in dieser Spielzeit immerhin 16 Pflichtspiele, achtmal kam er dabei in der Champions League zum Zug. Bei Borussia Dortmund besitzt er noch einen Vertrag bis 2026. Für den BVB machte Coulibaly ins seiner noch jungen Laufbahn bislang erst zwei Pflichtspiele, in der Vorsaison war er an Royal Antwerpen ausgeliehen.

Um die durch die Verletzung von Nico Schlotterbeck entstandene Lücke während der Klub-WM aufzufangen, hat Borussia Dortmund zuletzt unterdessen sogar eine Rückholaktion von Mats Hummels diskutiert, wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke verriet. Ein Comeback in Schwarz-Gelb ist derzeit aber eher unwahrscheinlich.