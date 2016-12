Presse: "Aubameyang haut auf die Pauke"

Pierre-Emerick Aubameyang avancierte gegen Madrid zum Matchwinner

Das 2:2 Unentschieden der Dortmunder gegen Real wird in der deutschen Presse gebührend gefeiert. Monacos 0:3-"Unfall" in Leverkusen konnte in Frankreich dagegen kaum Emotionen wecken.

Real Madrid - Borussia Dortmund 2:2

Deutschland:

Süddeutsche: "Dortmund rackert sich zum Gruppensieg! Mit diesem BVB ist in der Champions League zu rechnen: Beim 2:2 gegen Real Madrid stimmt nach vorne vieles. Das Niveau der Partie war über 90 Minuten hinweg spektakulär, was unter anderem daran lag, dass die Dortmunder von Beginn an keinen Zweifel daran ließen, in Madrid mit Wagemut agieren zu wollen - ungeachtet der Tatsache, dass die Spielgestaltung vor allem Spätpubertierenden wie Julian Weigl, 21, und Ousmane Dembélé, 19, anvertraut war."

kicker: "Doch es blieb dabei: Dortmund kann bei Real Madrid nicht gewinnen, aber das 2:2 reichte am Ende trotzdem zum Gruppensieg und zu einem neuen Rekord obendrein. Beide Teams führten den Kampf mit offenem Visier, Chancen gab es hüben wie drüben, aber nur noch Reus traf."

Sport Bild: "Im Ballsaal der Königlichen hat Borussia Dortmund dank Marco Reus eine außergewöhnliche Gruppenphase gekrönt. Der deutsche Vize-Meister lieferte dem phasenweise wunderbar aufspielenden Titelverteidiger Real Madrid im pompösen Estadio Santiago Bernabéu einen Kampf auf Augenhöhe, Reus schoss den BVB (...) zum prestigeträchtigen Gruppensieg."

Bild: "Tor und Vorlage – Aubameyang glänzt im Bewerbungs-Spiel! Der Stürmer spielt bei seinem Wunschklub vor. Sein Opa wohnte in einem Dorf 100 Kilometer von Madrid entfernt und war glühender Real-Fan. Kurz bevor er 2014 starb, gab ihm sein Enkel das Versprechen, irgendwann für die Königlichen zu spielen."

RevierSport: "Reus schießt BVB in Madrid zum Torrekord und Gruppensieg: Am Ende musste ein Rekord her, um den Gruppensieg von Borussia Dortmund in der Champions League zu retten."

Spanien:

Marca: "Ein Punkt ist ein Punkt, und im Falle des Remis brachte dieser Borussia Dortmund die Gruppenführung in der Champions League ein. Die 'gelbe Wand' tobte und feierte den ersten Platz!"

El Mundo Deportivo: "Eine Niederlage, die nicht weh tut. Mit dem zweiten Platz umgeht Real immerhin Bayern, City und PSG."

AS: "Aubameyang haut auf die Pauke: Der Gabuner erzielt ein Tor und bereitet das Zweite von Reus vor. Benzema erzielt ein Doppelpack, aber Real bleibt nur der zweite Platz in der Gruppe. Es war ein großes Spiel im Bernabéu."

England:

Mirror: "Borussia-Dortmund-Star Pierre-Emerick Aubameyang verleiht seinem Wunsch, zu Real zu wechseln, Nachdruck. Der Torjäger aus dem Gabun erzielte sein 19. Saisontor beim Comeback seines jetzigen Arbeitgebers gegen den Klub seiner Träume."

Guardian: "Ein später Ausgleich durch den eingewechselten Marco Reus erlaubt es Dortmund, den Titelverteidiger, Real Madrid, hinter sich zu lassen und Gruppe F mit einem neuen Torrekord auf Platz eins zu beenden."

The Sun: "Real(e) Probleme! Real Madrid bläst eine Zwei-Tore-Führung gegen Dortmund und damit Platz eins in der Gruppe in den Wind."

Bayer Leverkusen - AS Monaco

Deutschland

Süddeutsche: "Im bedeutungslosen letzten Spiel in der Gruppe E setzte sich das zuletzt kriselnde Werks-Team am Mittwochabend gegen AS Monaco nach einer ordentlichen Leistung verdient mit 3:0 (1:0) durch und holte sich mit dem zweiten Saisonerfolg in der Königsklasse Schwung für die Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga."

Express: "Champions-League-Gala: Bayer-Bubis zaubern Leverkusen zum Sieg. Bayer hat noch einmal in der Königsklasse eine Duftmarke gesetzt. Gegen den bereits als Gruppensieger qualifizierten AS Monaco zauberten sie sich zu einem 3:0-Sieg und kassierten noch einmal 1,5 Millionen Euro für den Sieg. Der Sieg tut gut. Bayer kann doch noch Elfer schießen und tankt Selbstvertrauen für die Liga."

Frankreich

Le Figaro: "Ein Spiel, an das sich bald schon niemand erinnern wollen wird. Der B-Elf aus Monaco fehlten verständlicherweise die Automatismen."

Le Monde: "Monaco beendet die Gruppenphase mit einem 0:3 in Leverkusen. Aber es gibt nicht wirklich Grund zu klagen: Der AS ist Erster!"

L'Équipe: "Ein müdes Monaco stolpert in Leverkusen. Aber das war angesichts der bereits sicheren Qualifikation nichts weiter als ein Unfall ohne Folgen."