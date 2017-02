Presse: "City go in-Sané" - "Bayer rasselt raus"

Leroy Sané (r.) avancierte gegen Monaco zum Matchwinner

Nach dem Champions-League-Torfestival zwischen Manchester City und Monaco lassen die englischen Medien vor allem einen Deutschen hochleben. Leverkusen wird nach der deutlichen Schlappe gegen Atlético Madrid als "überforderte Rasselbande" abgekanzelt. Die Pressestimmen.

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid (2:4)

Deutschland

kicker: "Gameiro und Co. bestrafen naive Leverkusener: Gegen ein abgezocktes Atlético Madrid musste sich ein defensiv naives Bayer Leverkusen im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League zu Hause mit 2:4 geschlagen geben. Die im Spiel nach vorne muntere Werkself offenbarte zu viele Schwächen in der Defensive, welche die Colchoneros eiskalt ausnutzten. Die Aufgabe im Rückspiel ist damit schier unlösbar für die Rheinländer."

Spiegel: "Überforderte Rasselbande – Die Maßnahme der Bayer-Verantwortlichen, vor dem Spiel Rasseln zu verteilen, stieß freundlich formuliert nicht auf ungeteilte Gegenliebe. Ob die Krachwerkzeuge wohl als Anspielung auf das relativ niedrige Durchschnittsalter der Leverkusener Startelf von 23,81 Jahren gedacht waren?"

Bild: "Leverkusen rasselt (fast) raus: Leverkusen lässt sich im eigenen Stadion ein ums andere Mal auskontern, ist schlicht und ergreifend nicht reif für die Königsklasse. Vor allem nicht Ösi-Nationalspieler Dragović, für den Leverkusen im Sommer 18 Mio Euro (!) an Kiew zahlte."

Eurosport: "Bayer mit mehr als einem Bein draußen: Die zahlreichen Ballverluste legten das große Geschwindigkeitsdefizit der Bayer-Innenverteidigung gegenüber den pfeilschnellen Atlético-Spitzen offen. Insbesondere der behäbige Dragović erwischte einen rabenschwarzen Abend und hatte in Sprintduellen mit Gameiro und Griezmann nicht den Hauch einer Chance."

Spanien

Marca: "Vorteil Atlético, nachdem sie Bayers Fehler ausnutzen konnten. Atletico führte 2:0 zur Pause, geriet in einem hektischen Spiel aber zunehmend unter Druck."

As: "Sauls Schuss startet Sechs-Tore-Thriller: Atlético am Rande des Viertelfinales nach großem Sieg in Leverkusen."

Mundo Deportivo: "Atlético verschafft sich in einem verrückten Spiel einen Vorteil und macht einen großen Schritt Richtung Viertelfinale. Sául, Griezmann, Torres und ein riesiger Gameiro sorgen für Entspannung bei Simeone."

Manchester City - AS Monaco (5:3)

England

The Sun: "City go in-Sané! Pep Guardiolas Mannschaft kam zweimal zurück, um im Hinspiel ein unfassbares Acht-Tore-Spiel zu gewinnen. Beide Mannschaften ließen alle Vorsicht außer Acht."

Mirror: "City kann uns alle begeistern: Wir werden niemals genau wissen, wie City dieses Spiel gewonnen hat, da es zeitweise von einem unglaublich aufspielenden Team aus Monaco überrannt wurde. Aber City gab in einem Spiel, das als eines der großartigsten Spiele in die Geschichte der Champions League eingehen wird, niemals auf."

Daily Mail: "Verrückte Acht! ManCity kommt zurück und besiegt Monaco im Etihad Stadium in einem Acht-Tore-Thriller. Vielleicht war das das Spiel, indem City die Liebe zur Champions League gefunden hat."

Daily Star: "In-Sané Evening für Pep. Leroy macht das fünf-Tore-Comeback perfekt: Das war nicht nur eines der besten europäischen Spiele der Saison, sondern eines der besten Champions-League-Spiele aller Zeiten mit zwei brillanten Angriffen, die es in 90 Minuten zu einem Klassiker machen."

Frankreich

L´Equipe: "Wahnsinn und Frustration! Monaco von Manchester City nach einem verrückten Spiel ausgeknocked."

France Football: "Verrückt, aber nicht genug für Monaco. Manchester City ringt Monaco im Acht-Tore-Spiel nieder."

Spanien

Sport: "Unglaubliche Aufholjagd. Guardiolas City behauptet sich in einem verrückten Spiel. Agüero und Falcao brillieren mit jeweils zwei Toren. Das Etihad Stadium war die Bühne des bislang spektakulärsten Champions-League-Spiels in dieser Saison."

Marca: "Die große europäische Nacht gehört City. Ein Spiel, an das man sich noch lange zurückerinnern wird. Die Mannschaft von Guardiola war schon mit einem Bein aus dem Wettbewerb, da legte sie eine epische Aufholjagd hin."

Schweiz

Neue Zürcher Zeitung: "Es war ein Match ohne Leerlauf, spektakulär, wuchtig, filigran, schlichtweg eine Show."