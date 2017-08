Stimmen: "Götze ein außergewöhnlicher Spieler"

Der BVB glänzte zum Auftakt in Wolfsburg

Borussia Dortmund ist ohne Anlaufschwierigkeiten in die neue Saison gestartet. Die Mansnchaft ließ sich von der Debatte um den Streik von Ousmane Dembélé nicht verunsichern. Trainer Peter Bosz sprach dem wiedergenesenen Mario Götze ein großes Lob aus. Währenddessen traute Markus Gisdol in Hamburg beim Tor von Nikolai Müller und dessen Verletzung seinen Augen kaum.

TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen 1:0

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "Wir haben in den ersten 20 Minuten ein brutal gutes Spiel gemacht. Da müssen wir das 1:0 machen. In der zweiten Hälfte war der Druck noch größer."

Alexander Nouri (Trainer Werder Bremen): "In der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwer getan, ins Spiel zu kommen. Nach 20 Minuten sind wir besser gestanden. In der zweiten Hälfte hat die Entlastung nach vorne gefehlt."

Hertha BSC - VfB Stuttgart 2:0

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "In der ersten Halbzeit haben wir in der gegnerischen 30-Meter-Zone zu viel kombiniert, das haben wir in der zweiten Hälfte korrigiert. Die 1:0-Führung hat uns aber verunsichert, die 2:0-Führung hat uns sogar total verunsichert. Das finde ich nicht in Ordnung, das müssen wir besser machen. Da müssen die Führungsspieler ihre Rolle einnehmen."

Hannes Wolf (Trainer VfB Stuttgart): "Ein Spiel zu verlieren fühlt sich nie gut an. In der ersten Halbzeit standen wir defensiv gut, haben unsere Konter aber nicht konsequent genug ausgespielt. Die zweite Hälfte geht mit einem Topangriff der Hertha los, den wir nicht verteidigen können. Meine Mannschaft hat aber nicht aufgegeben."

Michael Reschke (Vorstand Sport VfB Stuttgart) zu seinen ersten Eindrücken vom VfB Stuttgart: "Ich bin hervorragend aufgenommen worden beim VfB. Reiner Calmund hat mir frühzeitig klar gemacht, dass es im Fußball vier entscheidende Säulen gibt. Säule Nummer eins sind die Fans. Wir haben außergewöhnliche Fans hier in Stuttgart, die ihresgleichen suchen. Das Zweite ist ein kompetenter und engagierter Mitarbeiterstab. Die ersten Tage in Stuttgart waren beeindruckend in diesem Bereich. Dann haben wir das Glück, dass unsere Trainer nicht nur intelligent sind. Wir haben einen sehr gewitzten Trainer und Trainerstab. Die Zusammenarbeit ist bislang perfekt. Zu guter Letzt haben wir eine interessante Mannschaft. Deshalb bin ich gut angekommen."

... zur Frage, warum er den FC Bayern verlassen habe: "Die Zusammenarbeit mit Bayern München und den Entscheidungsträgern war überragend. Es gab eigentlich keinen Grund, von München wegzugehen. Ich bin auch nicht von München weggegangen, sondern ich bin zum VfB Stuttgart gewechselt, weil hier die Herausforderung unglaublich hoch ist. Ich freue mich auf die Aufgabe."

Hamburger SV - FC Augsburg 1:0

Heribert Bruchhagen (Vorstandsvorsitzender des HSV) zur harten Kritik von Investor Klaus-Michael Kühne: "Ich kann mich mit dem Wort Luschen überhaupt nicht anfreunden. Das sind Spieler, die wir unter Vertrag genommen haben und die unterschiedliche Leistungen anbieten. Der Kader besteht nicht nur aus Leistungsträgern. Es ist auch so, dass ich die Wortwahl nicht gut finde. Das ist nicht der Sprachgebrauch, den ich im Umgang miteinander erwarte. Ich kann es nicht akzeptieren, dass er in seiner Enttäuschung eine solche Diktion wählt. Es ist aber so, dass Herr Kühne ein extrem erfolgreicher Geschäftsmann ist, der sofort Entscheidungen trifft und seine Vorstellungen klar durchsetzt. Meine Aufgabe ist es, dass Fußballgeschäft von der anderen Seite zu betrachten."

Markus Gisdol (Trainer Hamburger SV): "Es ist schön, dass wir mit einem Sieg gestartet sind. Das tut uns gut. Wir haben richtig gefightet, am Ende vielleicht zu vielen Chancen zugelassen. Aber das ist mir jetzt völlig egal."

... über die Verletzung von Nicolai Müller: "Das ist bitter. Das habe ich so noch nicht erlebt, er hat sich das Knie verdreht. Die Diagnose steht noch aus."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Wir waren nicht zwingend genug und sind deswegen sehr angefressen. Denn ich denke, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Am Ende des Tages müssen wir uns an die eigene Nase fassen, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben."

1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 0:1

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Wir sind sehr, sehr unzufrieden mit dem Ergebnis, aber wir nehmen viele positive Dinge mit. Wir brauchen das Tempo über 90 Minuten, das wir am Anfang und hinten raus gezeigt haben. Wir haben am Ende alles versucht, aber nicht immer die richtigen Mittel gewählt. Wir hatten einige Tormöglichkeiten, um in Führung zu gehen."

André Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Es war ganz wichtig, mit einem Erfolgserlebnis zu starten. Wir sind sehr glücklich, als Aufsteiger auswärts drei Punkte geholt zu haben - das ist nicht selbstverständlich. Nach unserer Führung haben wir leidenschaftlich verteidigt. Wir haben Mainz zu langen Bällen gezwungen."

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0:3

Andries Jonker (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir waren in den Zweikämpfen immer ein bisschen zu spät. Deshalb hat sich für unsere Hintermannschaft viel Druck aufgebaut. Ich habe aber auch gesehen, dass alle bis zur letzten Sekunde gekämpft haben. Nächste Woche gibt es ein anderes Spiel und auch ein anderes Ergebnis."

Peter Bosz (Trainer Borussia Dortmund): "Mit diesem Spiel und diesem Ergebnis kann ich natürlich nur zufrieden sein. Es war offenkundig, dass Mario Götze ein außergewöhnlicher Spieler ist und für uns noch sehr wichtig werden wird. Aber wir müssen auch Geduld haben, diesmal war ich schon froh, dass er einige Minuten gesammelt und sich dabei nicht verletzt hat."

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund) zum Startelf-Comeback von Mario Götze: "Ich freue mich für uns und für ihn, dass er direkt spielen kann. Er war in der letzten Saison nicht in der Lage, die Antworten auf dem Platz zu geben. Aber wir sind guter Dinge, dass dies im Laufe der Saison immer besser wird."

... zum Fall Dembélé: "Wir wissen, wo er ist. Er ist in Frankreich. Wir haben über unseren Mitarbeiter und seinen Betreuer Kontakt zu ihm. Das ändert aber nichts an der aktuellen Situation. Wir haben eine klare Position und eine klare Vorstellung. Wird diese Vorstellung erfüllt, dann wird er noch in diesem Sommer transferiert. Ansonsten bleibt er bei uns, das ist ganz einfach. Es ist natürlich für deutsche Verhältnisse eine extrem hohe Summe, die aber seinen sportlichen Wert widerspiegelt. Natürlich gibt es noch einen Weg zurück und zwar am 1.9., dann wenn rein rechtlich kein Transfer mehr möglich ist. Die Entscheidung wird nicht am letzten Transfertag fallen, sondern vorher. Die Situation ist sehr herausfordernd, wir haben nicht gesagt, dass es einfach ist. Als Klub haben wir keine andere Wahl, deshalb gibt es nur den einen Weg, dass wir diese konsequente Linie durchziehen."

... zu einem möglichen Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang: "Das hängt überhaupt nicht mit Dembélé zusammen. Das Thema ist abgeschlossen. Wir haben in den letzten Monaten sehr offen mit ihm gesprochen. Das Transferfenster war einige Zeit lang offen. In dieser Zeit ist es nicht gelungen, einen Transfer zu realisieren. Jetzt freuen wir uns auf viele Auba-Tore in der neuen Saison."