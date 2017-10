Englische Teams? Matthäus ändert seine Meinung

Lothar Matthäus sieht die englischen Klubs auf einem guten Weg

Fünf englische Mannschaften sind in der Champions League vertreten. Drei von fünf haben am 3. Spieltag gewonnen, nur Chelsea und Tottenham mussten sich mit einem Unentschieden begnügen - gegen die AS Roma und Real Madrid. Die Premier League ist daher international so gut vertreten wie lange nicht.

Lothar Matthäus erkennt diesbezüglich eine klare Entwicklung. In seiner Kolumne für das englische Blatt "The Sun" findet der 56-Jährige viel Lob und revidiert dabei auch seine eigene Meinung: "Vor der Champions-League-Saison habe ich gesagt, dass wir wieder starke englische Teams sehen werden. Aber vielleicht nicht so stark", so Matthäus.

"Was ich nun sagen kann ist, dass zum ersten Mal seit vielen Jahren der Champions-League-Titel nur über englische Mannschaften gehen wird", ist sich der deutsche Rekordnationalspieler sicher. Wer sich Europas Krone aufsetzen will, muss folglich an Manchester City, FC Chelsea, FC Liverpool, Manchester United und Tottenham Hotspur vorbei.

Matthäus hat Spurs-Niederlage erwartet

Matthäus ist dabei besonders von der Leistung der Spurs angetan, die in der Gruppe H mit Borussia Dortmund und Real Madrid spielen. In der spanischen Hauptstadt entführte die Mannschaft von Mauricio Pochettino beim 1:1-Unentschieden einen Punkt: "Das war für mich die Leistung der Woche. Ich habe mir schon gedacht, dass die Spurs bei Real gut spielen werden. Dennoch habe ich erwartet, dass sie verlieren."

Ein Weiterkommen sei nun fast sicher: "Wenn Tottenham und Real schlau sind, spielen sie im Wembley-Stadion Remis und beide sind bei einem Sieg gegen APOEL Nikosia weiter."

City? "Das ist ein Guardiola-Team"

Lob bekam auch Manchester City ab, die zuhause gegen Serie-A-Spitzenreiter SSC Napoli überzeugten (2:1). "Das ist ein richtiges Guardiola-Team, mit vielen großartigen Angreifern. Sie haben sich defensiv stark verbessert, das mussten sie auch", befand Matthäus weiter.

Manchester United erkämpfte sich unterdessen einen harten 1:0-Auswärtssieg bei Benfica. "Mourinho wird glücklich sein. Wie City sind sie beinahe schon durch." Unterdessen gewann Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool bei NK Maribor überzeugend mit 7:0. Der FC Chelsea rang der AS Roma beim 3:3 einen Punkt ab.