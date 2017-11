Stimmen: BVB "eine tote Mannschaft"

Der BVB bot nicht immer das beste Bild

Borussia Dortmund hat auch gegen Tottenham keinen Schritt aus der sportlichen Krise machen können. Nach der 1:2-Heimpleite gegen Tottenham Hotspur war die Stimmung erneut auf dem Tiefpunkt. Bei RB Leipzig hingegen ist die Hoffnung groß, nach dem 4:1-Erfolg bei der AS Monaco doch noch in die K.o.-Phase einziehen zu können. Die Stimmen zum Champions-League-Abend (bei "Sky"):

Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur 1:2

Peter Bosz (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Nach dem 1:1 hat den Spielern das Vertrauen gefehlt. In der ersten Halbzeit haben wir es ganz ordentlich gemacht, wir haben kompakt verteidigt und einige Torchancen herausgespielt. Nach dem 1:1 haben wir das nicht mehr gemacht. Vielleicht war da doch auch Angst in der Mannschaft. Man darf nicht so viele Fehler machen, das darf auf unserem Niveau nicht passieren."

... zur Frage, was der Mannschaft zurzeit fehle: "Wenn man so lange nicht gewinnt, dann ist das Vertrauen nicht mehr sehr groß. Das ist logisch."

... zur Frage, was das anstehende Derby für die Mannschaft und seine Position bedeute: "Wir müssen das Derby gewinnen. Ich weiß, dass es wichtig ist, dass wir das Spiel gegen Schalke gewinnen. Auch für meine Position, das ist klar."

... zur Anforderung an die Spieler (vor dem Spiel): "Alle wissen, dass wir in einer schwierigen Phase sind. Wichtig ist, dass wir die Fans so schnell wie möglich hinter uns bringen. Das bekommt man nur, wenn man von Anfang an hart arbeitet. Die Fans müssen sehen, dass wir alles dafür tun, um das Spiel zu gewinnen."

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund) ...

... zum Austausch mit Pierre-Emerick Aubameyang (vor dem Spiel): "Wir haben viele Gespräche geführt, auch mit unserem Freund Auba. Wir haben das ja nicht aus Spaß gemacht oder weil wir nichts Besseres zu tun hatten. Es war einfach notwendig. Wir haben es deutlich gemacht, und ich glaube, dass er es verstanden hat."

... zur Frage, ob Borussia Dortmund den freien Fall aufhalten könne (vor dem Spiel): "Das ist unser Wunsch, dafür werden wir alles tun. Wir haben jetzt in den nächsten vier Tagen zwei sehr wichtige Heimspiele. Heute gegen Tottenham und dann das Derby gegen Schalke. Da wollen wir den Turnaround schaffen und auch mit den Ergebnissen wieder nach oben blicken."

Maurizio Pochettino (Teammanager Tottenham Hotspur): "Es stimmt, in der ersten Halbzeit war es sehr ausgeglichen. Es war ein enges Spiel. Wir hatten den 0:1-Rückstand nicht verdient, aber in der Pause haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Das Team hat dann sehr gut reagiert. Das frühe Tor von Harry half uns, auf unsere Qualitäten zu vertrauen. So haben wir dann immer mehr Chancen kreiert."

Mario Götze (Borussia Dortmund): "Wir machen es lange sehr gut und führen. Dann kriegen wir aber zu schnell ein Gegentor. Ich kann es derzeit nicht erklären. Wir müssen uns alle ankreiden, dass wir wieder verloren haben. Solche Tore kannst du nicht alle drei Tage kassieren."

Gonzalo Castro (Borussia Dortmund): "Man sieht uns die letzten Wochen an. Es fehlt das Erfolgserlebnis. Nach dem 1:1 sind wir eingebrochen und erspielen uns keine Chancen mehr. Wir haben die erste Halbzeit so gut gestartet, aber dann kam das Ausgleichstor. Wir haben es in der ersten und der zweiten Halbzeit gesehen. Wir stehen hinter dem Trainer und besprechen alles immer sehr gut, da dürfen wir uns nicht beeinflussen lassen."

Dietmar Hamann (Ex-Nationalspieler und TV-Experte): "Das war ein Rückschritt in die Steinzeit. Es war erschreckend. Die erste halbe Stunde war okay, da hat Tottenham wenig gemacht. In der zweiten Halbzeit gab es Auflösungserscheinungen. Das war eine tote Mannschaft heute. Als Dortmund-Fan würde ich mir große Sorgen wegen Samstag machen."

AS Monaco - RB Leipzig 1:4

Ralf Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig) ...

... zum Spiel: "Wir waren von Anfang an sehr fokussiert. Ich habe schon beim Warmmachen gemerkt, dass die Jungs sehr scharf sind. Es war heute auswärts eine sehr gute Leistung, wir waren sehr cool. Das Gegentor beim Standard schieben wir mal kurz zur Seite. Ich bin eigentlich rundum zufrieden, das war mit Abstand die beste Leistung in der Königsklasse. Es war ein sehr souveräner Auftritt von uns."

... zur Leistung von Doppeltorschütze Timo Werner: "Er weiß selber, dass er überall noch ein bisschen zulegen kann. Im Tempo vielleicht nicht. Vor dem Tor ist er eine Granate, das wissen wir."

... zur Verletzung von Marcel Sabitzer: "Es schaut nicht gut aus. Er wird uns wahrscheinlich länger fehlen. Das ist sicher das Bitterste am heutigen Abend."

... zu den Chancen auf das Achtelfinale: "Es kann passieren, dass wir mit zehn Punkten ausscheiden. Das wäre der Wahnsinn. Wir wollen auf jeden Fall zuhause gegen Istanbul gewinnen. International werden wir überwintern, das ist enorm wichtig für unsere Entwicklung. Ob es in der Champions oder in der Europa League ist, das haben wir nicht mehr in der eigenen Hand."

... zum Ergebnis der Begegnung Besiktas gegen den FC Porto (vor dem Spiel): "Ich habe das Spiel nicht verfolgt, aber ich habe das Ergebnis gehört. Das ist nicht unser Wunschergebnis, aber wir müssen erst einmal unsere Aufgabe erledigen. Jetzt schauen wir einmal, dass wir unseren Job heute machen."

Leonardo Jardim (Trainer AS Monaco): "Wir sind für unsere Fehler hart bestraft worden und waren nicht in der Lage, das Niveau zu halten, welches man in diesem Wettbewerb benötigt. Im nächsten Jahr müssen wir wieder stärker werden. Unser Gegner hatte das Glück auf seiner Seite und hat aus drei Schüssen in der ersten Halbzeit vier Tore gemacht."

Timo Werner (RB Leipzig) ...

... zum Spiel: "Die Vorzeichen vor dem Spiel standen nicht so gut, weil Porto in Istanbul unentschieden gespielt hat. Wir mussten gewinnen, um überhaupt noch eine kleine Chance zu haben. Das haben wir heute sehr gut gemacht, wir haben verdient gewonnen. Das Ergebnis aus Istanbul wurde bewusst von der Mannschaft weggehalten. Ein oder zwei Spieler hatten ihr Handy in der Kabine noch an, aber die haben es sich dann auch für sich behalten."

... zu den Chancen auf das Achtelfinale: "Es ist schade, dass wir es nicht mehr selber in der Hand haben. Aber wir geben unser Bestes und wollen unseren Fans daheim nochmal ein gutes Spiel schenken. Wenn es dann am Schluss noch die Kirsche oben auf das Eis gibt, dann ist es umso besser. Wenn nicht, dann freuen wir uns auf die Europa League."

... zur Frage, was er noch besser machen könne: "Mehr Tore schießen. Mehr geht immer, das sieht man an vielen Stürmern in der Bundesliga. Ich bin froh, dass ich getroffen habe und wir gewonnen haben. So kann es weitergehen."

Andrea Raggi (AS Monaco): "Wir waren katastrophal in der ersten Halbzeit. Ich bin schon lange hier, das war das erste Mal, dass wir so gespielt haben. Ich hoffe, unsere Fans können uns verzeihen. Manchmal kann man die Dinge im Fußball nicht erklären. Heute hat bei uns nichts funktioniert. Wir müssen jetzt zusammenstehen, um durch diese Krisenzeiten zu kommen."

Kamil Glik (AS Monaco): "Das Ding wurde in der ersten Halbzeit entschieden. Wir haben individuelle Fehler gemacht. Darum wurden wir von Leipzig ausgeknockt. Es liegt nicht nur daran, aber uns haben fünf Stammspieler aus der letzten Saison verlassen. Wir dürfen aber nicht nach Ausreden suchen und müssen uns jetzt auf die Meisterschaft fokussieren."