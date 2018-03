Stimmen: "Können wirklich alles erreichen!"

Andrea Barzagli (r.) freut sich mit seinen Teamkollegen über das Erreichen des Viertelfinals

Einen nicht mehr für möglich gehaltenen Auswärtssieg feierte der italienische Serienmeister Juventus Turin bei Tottenham Hotspur. Riesengroß war der Jubel im Anschluss bei der Alten Dame, die weiter vom Henkelpott träumen dürfen. Derweil leistete sich Topfavorit Manchester City gegen den FC Basel eine peinliche Heimpleite. Die Stimmen zur Champions League.

Tottenham Hotspur - Juventus Turin 1:2

Mauricio Pochettino (Teammanager Tottenham Hotspur): "Ich denke, wir hatten viele Chancen, die wir uns erarbeitet hatten. Aber man muss sagen, für den Sieg hat es nicht gereicht. In bestimmten Situationen haben wir nicht so gekämpft, wie wir es hätten tun müssen. Es war nicht die Konzentration, die gefehlt hat. Wir waren bis auf diese drei, vier Minuten eigentlich deutlich überlegen. Ob das heute ein Alptraum war? Nein, warum? So ist Fußball. Wir haben heute verloren. Aber die Art und Weise, wie wir verloren haben, macht mich sehr stolz."

Massimiliano Allegri (Trainer Juventus Turin): "Die Jungs waren sehr geduldig und haben auf den richtigen Moment gewartet, um zuzuschlagen. Sieht man die gesamten 180 Minuten aus beiden Spielen, glaube ich, dass das Weiterkommen verdient ist für uns. In der ersten Halbzeit hatten wir Schwierigkeiten gegen ein Team mit großartiger Qualität. In der zweiten Halbzeit war ich der Meinung, dass wir frische Beine auf den Außenbahnen brauchen, also habe ich Asamoah und Lichtsteiner gebracht. Ich bin glücklich, dass sich das ausgezahlt hat."

Sami Khedira (Juventus): "Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, auch mit der Mentalität der Mannschaft. Wir wussten, dass im Endeffekt ein Tor reichen kann. Wir haben immer an uns geglaubt und dann vorne auch die Qualität, das Tor zu erzielen. Wir haben bis zur letzten Sekunde an uns geglaubt und nie die Geduld verloren, und das hat es heute ausgemacht. Ich habe versucht, viel für die Mannschaft zu tun und sehr wachsam zu sein. Ich kann am Ende wirklich von einer Top-Mannschaftsleistung sprechen."

Andrea Barzagli (Juventus): "Mit diesem großen Charakter können wir wirklich alles erreichen! Wir haben eine Stunde lang ziemlich schlecht gespielt und haben dann alles mit zwei großartigen Toren umgedreht. Wir haben natürlich Glück gehabt, aber wir haben uns dieses Glück auch erarbeitet mit unserer Bereitschaft, bis zum Schluss zu kämpfen und uns aufzuopfern."

Giorgio Chiellini (Juventus): "In der Halbzeit haben wir uns gesagt, dass wir trotz des Rückstandes ruhig bleiben müssen, weil unsere Chancen kommen würden. Tottenham hat bewiesen, dass sie eine große Mannschaft sind. Ich glaube, ihnen fehlt nicht viel, eines der besten Teams in Europa zu werden, vielleicht etwas Erfahrung. Vor ein paar Jahren waren wir an dem gleichen Punkt. Wir haben dann zwei Finals in den letzten drei Saison erreicht was uns geholfen hat, mit solchen Spielen besser umzugehen."

Manchester City - FC Basel 1:2

Pep Guardiola (Teammanager Manchester City): "Wir sind happy, dass wir im Viertelfinale stehen. Das ist für uns noch etwas recht neues. Man hat gesehen, wir hätten teilweise besser spielen können. Gratulation an Basel, aber wir sind glücklich, dass wir eine Runde weiter sind. Vielleicht war der ein oder andere auch ein bisschen müde. Wir haben auch einige Auswechslungen gemacht, da spielt man nicht immer ganz so sicher."

Raphael Wicky (Trainer FC Basel): "Diesen Sieg kann mir keiner mehr nehmen. Davon werde ich noch meinen Kindern erzählen können. Wir können wirklich stolz auf unsere Leistung heute sein. Ich hoffe, dieses Spiel wird uns zusätzliches Selbstvertrauen für die kommenden Wochen geben.

Yaya Touré (Manchester City): "Sie haben besser gespielt als sie es auf ihrem eigenen Platz getan haben. Basel hat wohl auf die Revanche gebrannt. In diesem Wettbewerb spielen die besten Mannschaften der Welt, da musst du immer dein Bestes geben."

Fabian Frei (FC Basel): "Manchester City schlägst du nicht jeden Tag."

Mohamed Elyounoussi (FC Basel): "Wir sind sehr glücklich mit dem Sieg, auch wenn wir am Ende nicht weitergekommen sind. Am Ende ist es trotzdem ein toller Moment für den Klub, der uns sehr stolz macht."