Stimmen: "Wir hatten so viele klare Chancen"

England-Coach Southgate war zufrieden

Am Montag taten sich Schweden und England in ihren Auftaktspielen bei der Fußball-WM schwer. Beide Teams feierten nur knappe Siege. Ganz anders sah es bei den Belgiern aus, die gegen WM-Neuling Panama einen klaren Erfolg feierten. Die Stimmen zu den Spielen:

GRUPPE F:

Schweden - Südkorea (1:0)

Janne Andersson (Trainer Schweden): "In den ersten zehn Minuten konnten sie in unserer Hälfte spielen, danach bekamen wir das Spiel besser in den Griff. Mit unseren Diagonalbällen haben wir Chancen kreieren können. Der Elfer war aus meiner Sicht ein ganz klarer Fall."

Shin Tag Yong (Trainer Südkorea): "Die schwedischen Spieler sind alle sehr groß. Wir hatten den Eindruck, dass wir uns nach der ersten Hälfte besser darauf eingestellt haben. Unser kommender Gegner Mexiko hat im ersten Spiel einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wir werden das Spiel der Mexikaner gegen Deutschland sehr genau analysieren."

GRUPPE G:

Belgien - Panama (3:0)

Roberto Martinez (Trainer Belgien): "Das erste Spiel bei einer WM ist immer schwer, die drei Punkte sind am wichtigsten. Wir wussten, dass wir ruhig bleiben müssen. Geduld war gefragt. In der zweiten Halbzeit hat man die Qualität unserer Mannschaft gesehen. Wir sind nicht WM-Favorit, weil wir heute gewonnen haben."

Hernan Gomez (Trainer Panama): "Das erste Spiel war sehr schwer für Panama. Wir haben gegen eine sehr starke Mannschaft antreten müssen. Wir haben zwar phasenweise kann gut dagegengehalten, aber waren in der Offensive nicht effektiv genug. Leider sind uns in der zweiten Hälfte zu viele Fehler unterlaufen."

GRUPPE G:

Tunesien - England (1:2)

Nabil Maaloul (Trainer Tunesien): "Wir haben gut gespielt und uns fast 90 Minuten gut gehalten. England hat exzellente, schnelle Spieler. Sie konnten unsere Verteidigung durchbrechen. Unser Torhüter musste ausgewechselt werden, das hat uns ein bisschen gestört. Ich bin dennoch zufrieden. Harry Kane ist einer der besten Spieler der Premier League. Seine Leistung spricht für sich heute. Er war der Grund für Englands Sieg."

Gareth Southgate (Trainer England): "Obwohl die Zeit am Ende runterlief und die Uhr gegen uns tickte, sind wir doch ruhig geblieben. Und deshalb glaube ich, dass wir den Sieg auch verdient haben. Wir hatten so viele klare Chancen, vor allem in der ersten Halbzeit und auch viel Kontrolle im zweiten Durchgang. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin stolz auf die Leistung der Mannschaft. Das wäre auch so gewesen, wenn wir Unentschieden gespielt hätten.

Harry Kane (Angreifer England): "Der Hammer. Ich bin so stolz auf die Jungs, sie haben nie nachgelassen. Es war nur gerecht, dass wir es am Ende geschafft haben"."

