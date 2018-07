CR7 bei Juventus Turin vorgestellt

Cristiano Ronaldo startet in ein neues Abenteuer

Superstar Cristiano Ronaldo hat bei der offiziellen Vorstellung beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin von seinem neuen Verein geschwärmt und seinen Weggang von Champions-League-Sieger Real Madrid gerechtfertigt.

"Ich würde nie sagen, dass der Wechsel nach Turin ein Rückschritt ist, es ist ein Schritt nach vorne", sagte der 33-Jährige am Montagabend vor Hunderten Journalisten im Agnelli-Saal im Juve-Stadion.

Der fünfmalige Weltfußballer betonte, dass die Entscheidung für den Wechsel zur Alten Dame "nicht schwer" gewesen sei: "Juventus besitzt eine der besten Mannschaften der Welt. Ich habe nicht viel Zeit gebraucht, um mich für den Wechsel zu entscheiden."

Bei den Bianconeri erhält CR7 einen Vertrag über vier Jahre, in denen er insgesamt 124 Millionen Euro netto erhalten wird. Die Ablösesumme für den Portugiesen beträgt rund 100 Millionen Euro. Hinzu kommen noch Gebühren von zwölf Millionen Euro.

"Viele denken, dass die Karriere mit 33 Jahren vorbei ist"

Am Vormittag hatte Ronaldo den obligatorischen Medizincheck bestanden. Der 154-malige Nationalspieler war bei seiner Ankunft beim medizinischen Institut von Juventus Turin von Hunderten Fans frenetisch mit "Cristiano, Cristiano"-Sprechchören gefeiert worden.

Zum Ende des Monats will Ronaldo ins Training von Coach Massimiliano Allegri einsteigen - und es in den anschließenden Jahren noch einmal allen beweisen: "Viele denken, dass die Karriere mit 33 Jahren vorbei ist, aber ich möchte zeigen, dass ich anders bin als alle anderen."

Dazu zähle auch ein weitere Auszeichnung als Weltfußballer, es wäre seine sechste: "Warum soll es in Turin nicht möglich sein?", fragte Ronaldo.

Die Highlights der Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Das war's von der PK +++

Am Ende der Pressekonferenz präsentiert ein strahlender Cristiano Ronaldo den Medienvertretern noch sein neues Arbeitsoutfit. Ein gelungener Einstand!

+++ Topfit und hochmotiviert +++

Falls tatsächlich irgendwer an der Fitness dieses Vorzeige-Athleten gezweifelt haben sollte, dürften er nun eines Besseren belehrt worden sein. Gewohnt selbstbewusst stellt Ronaldo klar, dass er sich "großartig fühlt und bereit für die neue Herausforderung ist". Mehr noch: "Mein Alter spielt keine Rolle. Ich fühle mich gut und bin hochmotiviert. Ich kann kaum erwarten, dass es endlich losgeht!"

+++ Ovationen nach Jahrhunderttor unvergessen +++

Eine ganz besondere Verbindung hat Ronaldo schon jetzt zu den Fans der Alten Dame, die ihm im April nach seinem unfassbaren Fallrückzieher im Champions-League-Viertelfinale applaudiert hatten. Der 33-Jährige ist bis heute dankbar: "Die stehenden Ovationen, die ich hier erhalten habe, waren ein besonderer Moment für mich. Die Fans haben mir einen wundervollen Empfang bereitet."

+++ Königsklasse im Blick +++

"Die Champions League ist ein Wettbewerb, den jeder gewinnen möchte, aber es ist sehr schwer. Juventus kam uns (Real Madrid, Anm. d. Red.) in der vergangenen Saison schon sehr nah. Ich hoffe, dass ich Juve Glück bringen werde. Wir wollen um alle Titel mitspielen", beschreibt CR7 seine Ziele bei den Bianconeri.

+++ Kein bisschen müde +++

Ein Journalist fragt Ronaldo nach seiner Motivation nach drei Champions-League-Titeln in Serie. "Es ist eine der größten Herausforderungen in meiner Karriere. Viele Spieler in meinem Alter entscheiden sich - bei allem Respekt - für einen ganz anderen Weg. Es macht mich glücklich, bei so einem großen Klub zu spielen. Ich will ein Teil der einzigartigen Geschichte dieses Vereins werden", so die markigen Worte des Weltstars.

+++ Vorfreude auf Zusammenarbeit mit Coach Allegri +++

In Turin trifft CR7 auf Erfolgscoach Massimiliano Allegri. Eine tolle Sache, findet der Portugiese: "Juventus hat einen großartigen Trainer." Ins Training einsteigen will Ronaldo am 30. Juli. "Ich möchte beim Serie-A-Auftakt dabei sein", kündigt er an.

+++ "Der Wechsel ist gut durchdacht und von langer Hand geplant" +++

Der Weltfußballer wählt warme Worte: "Juventus ist einer der besten Klubs der Welt. Der Wechsel ist gut durchdacht und von langer Hand geplant. Es war letztlich eine einfache Entscheidung, mich dem besten Verein Italiens anzuschließen. Es ist ein sehr wichtiger Schritt in meiner Karriere."

+++ Da ist er! +++

Nun ist es soweit: CR7 hat das Podium betreten und stellt sich den Fragen der gespannten Medienvertreter!

+++ Gespanntes Warten +++

Ganz pünktlich scheint Cristiano Ronaldo nicht zu sein. Noch warten mehrere hundert Journalisten im PK-Raum auf den Superstar...

+++ Der Countdown läuft! +++

Ganz Turin hält den Atem an, denn in weniger als 30 Minuten wird der erfolgreichste Fußballer der letzten Dekade der Öffentlichkeit präsentiert. Wir sind für Euch live dabei!

+++ Herzliche Begrüßung +++

Von seinen neuen Teamkollegen ist Cristiano Ronaldo freundlich empfangen worden. Besonders herzlich wurde der 33-Jährige von Abwehrboss Giorgio Chiellini begrüßt. Beide kennen und schätzen sich nach unzähligen Duellen in der Champions League.

Piacere di conoscerti, @Cristiano! 🤝



Il dietro le quinte dell'incontro con i nuovi compagni e il nuovo Mister al JTC. 😁#CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/IQgdm212Zw — JuventusFC (@juventusfc) 16. Juli 2018

+++ Daumen hoch! +++

Die Spannung steigt - noch rund 90 Minuten bis zur heiß erwarteten Präsentation in Turin! Der Hauptdarsteller scheint mit dem bisherigen Tag ganz zufrieden zu sein...