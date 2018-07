ManUnited buhlt um Duo vom FC Bayern

Robert Lewandowski (l.) und Thiago werden in Manchester gehandelt

Der englische Fußball-Topklub Manchester United ist auf der Suche nach namhaften Verstärkungen offenbar in der deutschen Bundesliga fündig geworden. Ein Duo von Rekordmeister FC Bayern München soll es den Red Devils angetan haben.

Star-Stürmer Robert Lewandowski und Spielmacher Thiago Alcántara stehen angeblich ganz oben auf der Einkaufsliste von ManUnited. Das berichtet der "Independent". Bayern ist einem Deal dem Bericht zufolge nicht zwingend abgeneigt. Erste Verhandlungen sollen sogar schon laufen.

Tatsächlich kursierten unlängst Gerüchte, Bayern wäre bereit, Thiago ziehen zu lassen. Im Falle von Lewandowski gestaltet sich die Situation hingegen anders. Bis zuletzt betonte der Klub wiederholt, dass der polnische WM-Fahrer keine Freigabe erhalten werde. Auch der "kicker" bestätigte am Donnerstag entsprechende Meldungen. Lewys Vertrag in München endet erst im Sommer 2021.

Mourinho ein "Bewunderer" von Lewandowski

Der 29-Jährige, der im FCB-Dress mit 151 Tore und 35 Vorlagen in 195 Spielen glänzte, könnte einen Abschied allerdings seinerseits weiter forcieren. Die "Sport Bild" berichtete unlängst, dass Lewandowski in Kürze die Aussprache mit den Bayern-Bossen suchen werde, um seine Situation zu klären. Aktuell hadere der Angreifer mit seiner Situation an der Säbener Straße.

Der Haussegen hängt schief, da Lewy in den vergangenen Monaten versuchte, seinen Abschied aus München zu forcieren.

Ob das Interesse von ManUnited um den charismatischen Teammanager José Mourinho, laut "Independent" seit Langem großer Bewunderer Lewandowskis, noch einmal Bewegung in die Sache bringt, bleibt abzuwarten. Klar scheint jedoch, dass Manchester nur mit einem absoluten Top-Angebot Chancen haben dürfte.