Karius wehrt sich gegen nächsten Shitstorm

Loris Karius stand einmal mehr im Zentrum der Kritik

Spätestens seit seinem schweren Patzer im Champions-League-Finale gegen Real Madrid hat Torhüter Loris Karius bei den Fans des FC Liverpool einen schweren Stand. Nach seinem unglücklichen Auftritt im Testspiel gegen den BVB sah sich der 25-Jährige erneut einem Shitstorm ausgesetzt.

Nach der 1:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund im Rahmen des International Champions Cup hagelte es für Liverpool-Keeper Loris Karius einmal mehr Hohn und Spott. Karius hatte in der ersten Halbzeit beim Herauslaufen schwer gepatzt und den Ball direkt in den Fuß von Maximilian Philipp gespielt.

Glad to see Loris Karius is in mid season form pic.twitter.com/RYn4TqD7Ch — Ned Zeppelin (@DrKevinLynch) 22. Juli 2018

In der zweiten Halbzeit machte der Schlussmann zudem eine unglückliche Figur, als er einen Schuss direkt vor die Füße von Jacob Bruun Larsen abklatschen ließ und so zumindest eine Teilschuld am Treffer zum 1:3-Endstand trug.

Another Loris Karius mistake tonight for Liverpool. Can’t say I’m surprised. pic.twitter.com/K2fI88M93Q — Ryan. 🔴 (@Vintage_Utd) 22. Juli 2018

Nachdem Karius schon in den vorherigen Testspielen nicht immer sicher wirkte und sich zudem mit einem Urlaubs-Video einen Shitstorm einhandelte, dauerte es auch diesmal nicht lange, bevor die erste spöttischen Kommentare in den Sozialen Medien auftauchten.

Karius wendet sich an die Kritiker

Kurz danach reagierte der Ex-Mainzer seinerseits mit einem Instagram-Post, den auch Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton am Wochenende abgesetzt hatte. Darin hieß es: "An alle, die andere Leute mit Freude scheitern und leiden sehen, ich habe Mitleid mit Euch. Was auch immer in Eurem Leben passiert, dass Ihr so viel Wut und Hass in Euch habt, betet, dass es vorbeigeht und gute Dinge passieren werden." Der Post wurde mittlerweile wieder entfernt.

Neben Karius meldete sich auch Ex-welttorhüter Iker Casillas zu Wort. "Wann werden diese Angriffe auf Loris Karius endlich mal zu Ende gehen? Es gibt viele ernstere Probleme auf dieser Welt, verdammt nochmal!" schrieb Casillas auf Twitter. "Lasst den Jungen endlich in Ruhe!", schrieb Casillas weiter, "er ist auch ein Mensch. So wie wir alle!"