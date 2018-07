Bundesligastars und WM-Held auf Tuchels Wunschliste

Thomas Tuchel will mit PSG auf Shoppingtour gehen

Mit der Trainerstelle beim französischen Fußballklub Paris Saint-Germain hat Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel eine der spannendsten und gleichzeitig kompliziertesten Aufgaben des europäischen Fußballs angenommen. Um die hohen Erwartungen zu erfüllen, bedarf es einer echten Transferoffensive. Wie diese aussehen könnte, wollen französische Medien nun herausgefunden haben.

Wie die in Paris ansässige Tageszeitung "Le Parisien" am Sonntag berichtete, hat sich Thomas Tuchel mit einer Wunschliste an die PSG-Verantwortlichen gewandt. Teil der Wunschliste sollen zwei aktuelle Bundesligaspieler, der heimliche Star der Weltmeisterschaft in Russland sowie ein deutscher Nationalspieler sein.

Am Rande des Testspiels gegen den FC Bayern formulierte Tuchel äußerst offensiv: "Der Mercato beginnt jetzt." Dass die Planungen schon lange begonnen haben und mittlerweile längst auf Hochtouren laufen, ist kein Geheimnis. Auf sechs Spieler sollen es Tuchel und Co. dabei besonders abgesehen haben.

Sanches und Guerreiro im Fokus?

Im Fokus sollen mit Renato Sanches (FC Bayern) und Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) unter anderem zwei Bundesligaspieler stehen. Der immer wieder mit PSG in Verbindung gebrachte Julian Weigl wird indes nicht genannt.

Neben dem Bundesliga-Duo soll auch Antonio Rüdiger (FC Chelsea) Teil der Wunschliste sein. Der Trainer ist angeblich ein großer Fan des Abwehrspielers und hat ihn demnach als eines der Hauptziele auserkoren. Auch Rüdigers Teamkollege in London und der heimliche Star der Weltmeisterschaft in Russland, N’Golo Kanté, ist einer der Spieler, die Tuchel laut "Parisien" gerne im PSG-Trikot sehen würde.

Zu den Genannten kommen mit Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur) und Axel Witsel (Tianjin Quanjian), den angeblich auch der BVB auf dem Zettel hat, zwei weitere Spieler, die den Kader der Pariser verstärken könnten. Für wen sich Tuchel und Co. letztlich entscheiden bzw. welcher Spieler am Ende der Transferperiode den Schritt nach Paris wagt, wird sich wohl erst in den kommenden Wochen zeigen.