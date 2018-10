"Sehr positiv": VfB gewinnt bei Weinzierl-Debüt

Weinzierl gewinnt erstes Spiel mit dem VfB

Gute Nachrichten für die geplagten VfB-Fans: Markus Weinzierl hat bei seinem Debüt auf der Trainerbank des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart einen Sieg im Test gegen den Zweitligisten SV Sandhausen erlebt.

Die Schwaben setzten sich auf dem VfB-Klubgelände unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 3:1 (1:1) durch. Für die Tore sorgten Kapitän Christian Gentner (28.), Nicolas Gonzalez (66.) sowie Erik Thommy (85.) per Foulelfmeter.

"Uns haben viele Nationalspieler gefehlt und wir stehen erst seit zwei Tagen zusammen auf dem Trainingsplatz. Dass wir dennoch drei Tore gemacht haben, war schon sehr positiv", sagte Weinzierl.

Beim Testspiel gegen den @SV_Sandhausen stand Markus #Weinzierl an seinem zweiten Tag erstmals 90 Minuten als #VfB Cheftrainer an der Seitenlinie. #VfBSVS 3:1

Zum Spielbericht 👇 https://t.co/w35vyCrotE — VfB Stuttgart (@VfB) 11. Oktober 2018

Weinzierl hatte zu Wochenbeginn beim Bundesliga-Schlusslicht die Nachfolge des am Sonntag entlassenen Tayfun Korkut angetreten. Auch Sandhausen hatte am Montag seinen Coach Kenan Kocak entlassen, in Stuttgart wurde das Team von Interimstrainer Gerhard Kleppinger betreut.

VfB:

1 Ron-Robert Zieler (13 Jens Grahl, 46. Minute)

2 Emiliano Insua

7 Pablo Maffeo

8 Gonzalo Castro (41 Nick Bätzner, 80. Minute)

17 Erik Thommy

20 Christian Gentner (42 Per Lockl, 80. Minute)

22 Nicolás Gonzalez (43 Florian Kleinhansl, 80. Minute)

28 Holger Badstuber

36 Hans Nunoo Sarpei (44 Kevin Grimm, 80. Minute)

40 Leon Dajaku (46 Lilian Egloff, 80. Minute)

45 Antonis Aidonis

Tore:

1:0 Christian Gentner (28. Minute)

1:1 Korbinian Vollmann (37. Minute)

2:1 Nicolás Gonzalez (66. Minute)

3:1 Erik Thommy (84. Minute)