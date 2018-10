Juventus mit dem ersten Punktverlust der Saison

Sein Tor zum 1:0 reichte Juventus am Ende nicht: Cristiano Ronaldo

Trotz eines Treffers von Superstar Cristiano Ronaldo ist die Siegesserie von Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin am 9. Spieltag gerissen.

Gegen den CFC Genua 93 kam der Titelverteidiger nach zuvor acht Siegen nur zu einem 1:1 (1:0) - damit ist der fünf Jahre alte Startrekord der AS Rom (10 Siege) außer Reichweite.

Der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo (19.) brachte den Spitzenreiter per Abstauber in Führung und verbuchte seinen fünften Saisontreffer. Daniel Bessa (67.) glich für die Gäste aus. Nationalspieler Emre Can kam nicht zum Einsatz, der 2014er-Weltmeister Sami Khedira fehlte verletzungsbedingt.