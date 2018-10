Lothar Matthäus rät Harry Kane zu Real-Wechsel

Harry Kane ist zweifacher Torschützenkönig der Premier League

Mit 113 Toren in 162 Premier-League-Begegnungen zählt Harry Kane zu den besten Mittelstürmern der Welt. Doch wenn es nach Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus geht, könnte der 25-Jährige schon bald die Tottenham Hotspur verlassen.

"Es wäre etwas besonderes für ihn, den Klub zu verlassen. Aber wenn es passiert, sollte es schnell gehen", schrieb der Weltmeister von 1990 in "The Sun". Dabei hat der 57-Jährige einen ganz bestimmten Verein für den Engländer im Blick: "Real ist der einzige Klub in der Welt, der richtig für ihn wäre. Denn Real leuchtet heller als jedes andere Team in der Welt."

Schon im Sommer hielten sich hartnäckige Gerüchte um einen Kane-Abgang zu den Madrillenen. So schrieb das spanische Sportportal "Don Balon", dass die Königlichen bereit seien, 250 Millionen Euro für den WM-Torschützenkönig zu bezahlen.

"Kane kann zu einer Tottenham-Legende werden"

Für Matthäus ist ein Verbleib bei den Nord-Londonern dennoch weiterhin realistisch: "Möglicherweise möchte Kane seine ganze Karriere bei den Spurs verbringen, alle Tor-Rekorde brechen, die ersten zehn Jahre im neuen Stadion dabei sein und zu einer Tottenham-Legende werden."

Auch Matthäus hätte zu seiner Zeit bei Inter Mailand 1991 ein Angebot aus Madrid erhalten. Doch die Verantwortlichen ließen ihn nicht gehen. Die Situation zwischen Kane und Spurs-Besitzer Daniel Philip Levy sieht der deutsche Rekordnationalspieler allerdings völlig anders: "Levy weiß, was Kane für den Verein getan hat. Es würde mich wundern, wenn es zwischen den beiden nicht zu einem Einigung kommen könnte."