Wolfsburg bangt vor Niedersachsen-Derby um Arnold

Maximilian Arnold droht gegen Hannover auszufallen

Der VfL Wolfsburg bangt vor dem Pokalduell am Dienstag beim Niedersachsen-Rivalen Hannover 96 (18:30 Uhr) um den Einsatz von Maximilian Arnold.

Der Mittelfeldspieler hatte während des 3:0-Siegs bei Fortuna Düsseldorf am Samstag eine Schienbeinblessur erlitten. Dagegen könnten die zuletzt fehlenden Felix Uduokhai und Admir Mehmedi wieder eine Rolle spielen.

Trainer Bruno Labbadia betonte unterdessen am Montag den "großen Reiz" des Pokals, der für ihn "einen hohen Stellenwert" habe. Das Spiel in Hannover werde "auch über die Zweikämpfe entschieden, darauf stellen wir uns ein. Da hat es erst einmal keinen Einfluss darauf, was in den letzten oder in den kommenden Wochen in der Bundesliga passiert ist oder passiert. Ich sehe keinen Favoriten in dieser Partie."