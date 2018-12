Wolf rettet Salzburg vor Blamage

Salzburg reichte klare Dominanz nicht zum Sieg

Ein Tor von Hannes Wolf (69.) hat Meister und Tabellenführer Salzburg am Samstag vor der ersten Pflichtspielniederlage der laufenden Saison bewahrt. Der Stürmer sorgte in der 17. Runde der Bundesliga für das 2:2 bei Schlusslicht Admira, das dank eines Doppelpacks von Patrick Schmidt (36., 46.) immerhin noch einen Punkt verbuchte.

Munas Dabbur hatte Salzburg zwar plangemäß und früh (5.) in Führung gebracht, der Favorit kam aber auch in Bestbesetzung insgesamt zu wenigen Chancen und musste schließlich zum erst dritten Mal in der aktuellen Bundesligasaison Punkte abgegeben. Zuvor war das erst Wacker Innsbruck (1:1 am 20. Oktober) und dem LASK (3:3 am 28. Oktober) gelungen. Die Admira wartet neun Spiele lang bzw. seit 23. September auf einen Sieg. Die Elf von Reiner Geyer zog punktemäßig mit Altach (je 11) gleich, ist aber weiter Letzter.

Salzburg dominierte das Spiel ab dem Anpfiff zwar klar, kam mit Ausnahme einer Aktion gegen die massierte Abwehr der Hausherren aber vor der Pause zu keiner klaren Chance. Diese eine aber führte in der fünften Minute zum 1:0, bei dem sich Dabbur unter kräftiger Mithilfe der St. Pöltner Abwehr den Treffer quasi selbst vorbereitete.

Dass Jonathan Scherzer in der 26. Minute quasi aus dem Nichts die erste und durchaus brauchbare Einschussmöglichkeit der Admira vorfand, aber das Tor nicht traf, läutete eine spielerische Wende ein. Salzburg konnte die immer mutiger agierenden Niederösterreicher nicht im Zaum halten und auch das 1:1 nicht verhindern. Wenig später hebelte Wilhelm Vorsager die "Bullen"-Defensive mit einer perfekten Weiterleitung auf Schmidt aus, und der machte mit einem Schuss ins lange Eck via Innenstange den Ausgleich perfekt.

Angesichts der Chancen von Dominik Starkl (41./neben das Tor) und Bjarne Thoelke (44./Kopfball daneben) musste Salzburg mit dem 1:1 zur Pause sogar zufrieden sein, wurde aber nur neun Sekunden nach Wiederbeginn doch bestraft: "Scharfrichter" war neuerlich Schmidt, der nach einem Ausrutscher Marin Pongracics allein gegen Cican Stankovic Sieger blieb. Salzburgs Schlussmann verhinderte später gegen den Doppeltorschützen sogar das 1:3 (54.).

Doch die Salzburger, die durch Dabbur die Stange getroffen (49.) und bei einem Volley von Takumi Minamino Goalie Andreas Leitner zu einer starken Parade gezwungen hatten (56.), dominierten in der Folge wieder und schlugen zurück. Es brauchte aber einen Patzer Leitners, der bei einer Flanke von Stefan Lainer durch den Strafraum irrte, und Wolf den einfachen Ausgleich per Kopf ermöglichte. Salzburg erhöhte im Finish noch einmal den Druck, für den Sieg reichte das aber nicht mehr.

apa