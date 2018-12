Rummenigge äußert sich zu Hernández-Gerüchten

Lucas Hernández steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern

Die spanische "Marca" berichtete am Mittwoch, dass Fußball-Bundesligist FC Bayern München Atlético-Madrid-Star Lucas Hernández an die Säbener Straße lotsen will. Nun bezog Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge Stellung zu den Gerüchten.

"Ich kann weder etwas dementieren noch bestätigen. Bestätigen kann man erst etwas, wenn es fix ist. Und das ist es noch nicht", sagte Rummenigge nach dem 1:0-Sieg gegen RB Leipzig zu Journalisten: "Wir sind in der Überlegungsphase. Jetzt warten wir mal ab, ob wir am Ende des Tages im Januar was machen."

Dass Hernández eine Ausstiegsklausel hat und Atlético jederzeit für eine Ablösesumme von 80 Millionen Euro verlassen kann, ist laut Rummenigge "sicherlich ein Vorteil". Ein weiterer Pluspunkt für die Bayern sei das "sehr gute Verhältnis", das der 63-Jährige zu den Bossen aus Madrid pflegt

Ob der FC Bayern den 22-Jährigen tatsächlich verpflichtet, sei eine "Grundsatzfrage", erklärte Rummenigge weiter: "Wir werden sicherlich was machen. Hasan ist tatkräftig unterwegs."

Auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic äußerte sich im Rahmen des Spiels gegen RB Leipzig zu den Transfer-Spekulationen, hielt sich im Gegensatz zu Rummenigge aber bedeckter.

"Das sind Gerüchte, die ich nicht kommentieren kann. Zu Transfers kann ich mich nicht äußern. Wenn es etwas zu vermelden gibt, dann werden wir das sagen", stellte der 41-Jährige klar und ergänzte: "Aber in diesem Fall kann ich wirklich nichts bestätigen. Ich habe ja schon gesagt, dass wir uns im kommenden Jahr - ob das in der Winterpause oder im Sommer sein wird - verstärken werden."

Atlético-Präsident dementiert Gerüchte: "Angebot nicht bekannt"

Zuvor hatte Enrique Cerezo, Präsident von Atlético, den Hernández-Wechsel dementiert. "Er will hier bei uns weitermachen. Ganz ehrlich: Mir ist das Angebot von Bayern nicht bekannt", zitiert das spanische Portal "Sportyou" Cerezo: "Und auch nicht, dass sie die 80-Millionen-Ausstiegsklausel zahlen. Wir bauen eine Mannschaft auf und verkaufen nicht."

Auch Atléticos Sportdirektor Andrea Berta wies den Bericht bei "Sport1" zurück. "Mir hat der Spieler gesagt, dass er bei Atlético bleiben möchte. Ich glaube nicht, dass diese Meldung richtig ist."

Die "Marca" berichtete, dass der deutsche Rekordmeister aus München unmittelbar vor einer Verpflichtung des französischen Linksverteidigers Hernández steht.