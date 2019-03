Schalke blitzte im Winter mit Offerte für Belfodil ab

Ishak Belfodil wurde im Winter vom FC Schalke 04 umworben

Mit Rabbi Matondo und Jeffrey Bruma hat der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 zwei Winterneuzugänge verpflichtet. Auch mit einem Stürmer hätten sich die Königsblauen gerne verstärkt. Doch von der TSG Hoffenheim bekam Ex-Sportvorstand Christian Heidel offenbar einen Korb.

Wie die "Bild" berichtet, hat sich Heidel im Winter nach Ishak Belfodil erkundigt, nachdem der Stürmer dem 55-Jährigen von einem befreundeten Berater angeboten worden sein soll.

Der ehemalige Sportvorstand habe TSG-Manager Alex Rosen angerufen, um Bedingungen des Deals auszuloten. Doch Hoffenheim hat mit dem Stürmer offenbar andere Pläne. "Wir sind mit der Entwicklung von Ishak hochzufrieden. Es war nie Thema, ihn abzugeben", wird Rosen in der Tageszeitung zitiert.

Auch Belfodils Berater Mohamed Al Faiech bestätigte das Interesse anderer Klubs. "Ich wusste, dass Heidel sich bei Rosen gemeldet hat. Es gab im Winter drei, vier Anfragen, auch aus der Premier League. Hoffenheim hat alles abgeblockt", zitiert die "Bild" den Agenten.

In der Hinrunde soll Belfodil mit seiner Situation in Hoffenheim unzufrieden gewesen sein. In nur sechs Liga-Spielen stand der 27-Jährige in der Startelf.

Dass die TSG den Angreifer nicht abgegeben hat, hat sich allerdings bereits ausgezahlt: In der zweiten Saisonhälfte erzielte Belfodil schon vier Treffer.