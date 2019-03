Heinrich kritisiert FC Bayern wegen Götze-Umgang

Mario Götze findet beim BVB in dieser Saison immer besser in die Spur

Nach Jahren fernab des großen sportlichen Rampenlichts geht es für Mario Götze bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in dieser Saison wieder bergauf. Der ehemalige BVB-Spieler Jörg Heinrich sieht für Götzes Karriereknick den FC Bayer München in der Verantwortung.

"Ich freue mich riesig, dass er fast wieder der alte Mario ist. Im Süden haben sie ihn fast kaputt gemacht" so Heinrich im Rahmen einer Fragerunde in Berlin gegenüber "t-online".

Der Mittelfeldspieler war 2013 von Dortmund zum FC Bayern gewechselt, konnte sich dort aber auch aufgrund von Verletzungen nie wirklich durchsetzen.

An der fehlenden Einstellung habe es bei dem 26-Jährigen jedoch nicht gelegen, meint der ehemalige Abwehrspieler: "Auch in der Phase, als es nicht so gut für ihn lief, hat er trainiert wie ein Bekloppter. Er konnte sich teilweise selbst nicht erklären, woran es liegt."

Heinrich: Götze "zurück auf dem Weg zur Weltklasse"

Heinrich, der unter Peter Stöger bis zum Sommer Co-Trainer beim BVB war, sieht den Weltmeister von 2014 in der näheren Zukunft auf dem Weg zurück nach ganz oben.

"Mich freut es, dass Mario zurück auf dem Weg zur Weltklasse ist – und wir ihn dann hoffentlich auch bald wieder im Nationalteam sehen."

Das Comeback in der Nationalmannschaft muss jedoch noch warten, aktuell setzt Götze eine gebrochene Rippe außer Gefecht. Bundestrainer Joachim Löw schenkte für die anstehenden Länderspiele gegen Serbien (20.3.) und die Niederlande (24.3.) folglich anderen Akteuren sein Vertrauen.

"Ich habe schon realisiert, dass Mario in den letzten Wochen einige teils sehr gute Spiel gemacht hat. Für diese beiden Spiele war er aber jetzt noch kein Thema", so Löw am Freitag bei der Kader-Benennung.

Der Siegtorschütze aus dem WM-Finale 2014 spielte zuletzt im November 2017 für das DFB-Team.

In der aktuellen Saison stand Götze nach anfänglichen Startschwierigkeiten in 18 Bundesliga-Spielen für die Borussia auf dem Rasen.