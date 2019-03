Nächstes Schalke-Juwel schafft Sprung zu den Profis

Nassim Boujellab spielt ab sofort für die Profis des FC Schalke 04

Nach Angreifer Ahmed Kutucu hat der nächste Hoffnungsträger aus dem Nachwuchs des FC Schalke 04 den Sprung zu den Profis geschafft. Mittelfeldspieler Nassim Boujellab aus der Schalker U23 ist ab sofort Teil des Teams von Interimstrainer Huub Stevens.

Der 19-Jährige kam beim Testspiel beim FC Sevilla am Freitag über 80 Minuten zum Einsatz - und überzeugte. "Ja, Nassim bleibt oben. Er hat deutlich länger gespielt und hat da einen richtig guten Eindruck hinterlassen", bestätigte U23-Coach Torsten Fröhling gegenüber "Reviersport".

Boujellab hat in Gerald Asamoah einen prominenten Fürsprecher in der neu gebildeten sportlichen Leitung der Königsblauen. Der etatmäßige Teammanager der Zweitvertretung, aktuell zumindest vorübergehend zum Bundesligateam versetzt, gilt als großer Fan des Youngsters.

In der Oberliga Westfalen überzeugte Boujellab in der laufenden Saison in 19 Einsätzen mit immerhin zwölf Treffern. Zudem kam er zweimal für Schalkes U19 in der Youth League zum Einsatz.

Neben dem gebürtigen Hohenlimburger mit marokkanischen Wurzeln spielten in Sevilla auch Björn Liebnau, Benedikt Zahn, Jonas Carls, George Timotheou und Jason Ceka aus der königsblauen Zweitvertretung bei Stevens vor.

"Die Jungs haben sich aufgedrängt. Das sind die Perspektivspieler für den Verein. Das Feedback von oben war, dass die Jungs, dass was wir versprochen haben, auch eingehalten haben", sagte Fröhling.