Hannover droht Spielerflucht - Gladbach an 96-Duo dran?

Ilhas Bebou (M.) und Linton Maina werden in Gladbach gehandelt

Im Falle des erneuten Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga droht dem Tabellenletzten Hannover 96 eine regelrechte Spielerflucht. Ein Abnehmer für wechselwillige Spieler könnte Liga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach sein.

Nach einem Bericht des "Sportbuzzer" stehen bei den Niedersachen nicht weniger als 14 Spieler vor dem Absprung, sollte die Mannschaft den Klassenerhalt nicht schaffen. Bei derzeit neun Punkten Rückstand auf das rettende Ufer kein unwahrscheinliches Szenario.

Am meisten Geld könnte Hannover dabei der Verkauf von Ilhas Bebou einbringen. Der Stürmer steht laut des Berichts bei Borussia Mönchengladbach auf dem Zettel. Auch der VfL Wolfsburg soll sich bereits mit der Personalie befasst haben.

Bebou kostet im Falle des Abstiegs festgeschriebene zehn Millionen Euro Ablöse. Falls die Roten in der Liga bleiben, verteuert sich die Verkaufssumme sogar auf 15 Millionen Euro. Der Offensivmann absolvierte in dieser Spielzeit bisher zehn Spiele für Hannover, in denen er drei Tore erzielte.

Die Gladbacher Konkurrenz soll darüber hinaus auch an Linton Maina dran sein. Im Gegensatz zu Bebou soll der Youngster aber wohl im Klub gehalten werden. Der deutsche U-Nationalspieler hat noch einen Vertrag bis 2022 beim Bundesliga-Schlusslicht. In der Rückrunde wurde er von Cheftrainer Thomas Doll bisher zweimal gebracht.

Wie hoch eine mögliche Ablösesumme für den 19-Jährigen ausfallen würde, ist noch nicht bekannt.