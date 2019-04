Wie Isak in Holland durch die Decke geht

Alexander Isak ist derzeit vom BVB an Willem II verliehen

Bei Borussia Dortmund galt Alexander Isak bereits als gescheitert, als Leihspieler beim niederländischen Erstligisten Willem II überzeugt der 19-jährige Stürmer allerdings auf ganzer Linie. Seine Gala-Form könnte ihm sogar eine neue Perspektive beim BVB ermöglichen.

In seiner bislang besten Szene für Willem II erinnerte Alexander Isak sogar an Lionel Messi. Im Stile des fünffachen Weltfußballers schnappte sich der Youngster im Ligaspiel bei Feyenoord an der rechten Außenbahn den Ball, zog unwiderstehlich nach innen, ließ noch zwei Gegenspieler wie Slalomstangen stehen und schloss eiskalt ins rechte untere Eck ab.

Mit dem äußerst sehenswerten Treffer zum 3:2-Endstand bescherte Isak seiner Mannschaft einen überraschenden Auswärtserfolg gegen das Top-Team aus Rotterdam.

Für den Angreifer persönlich war der Sololauf eines von zehn Ligatoren, die er seit seinem Leih-Wechsel im Januar bislang für Willem II erzielte - in zehn Einsätzen.

In Europa trafen nur Messi (16 Tore), Weltmeister Kylian Mbappé (14) von Paris Saint-Germain und der frühere Frankfurter Haris Seferovic (12) von Benfica im selben Zeitraum häufiger.

Alexander Isak with a brilliant match winning goal against Feyenoord away!

Alexsander Isak 🔥🔥🔥

Feyenoord 2-3 Willem ll#Eritrean🇪🇷 pic.twitter.com/ZCB5ZcHVJB — kibrom Eritrea (@kibrom19) 17. März 2019

Alexander Isak spielte beim BVB keine Rolle

Viele BVB-Fans dürften sich angesichts dieser Zahlen verblüfft die Augen reiben. In seinen zwei Jahren im Dortmunder Trikot blieb der bei seiner Verpflichtung als Supertalent gefeierte Isak den Nachweis schuldig, sich dauerhaft im Profi-Fußball etablieren zu können.

Lediglich 13 Partien absolvierte er, spielte weder unter Trainer Thomas Tuchel, noch bei dessen Nachfolgern Peter Bosz, Peter Stöger und Lucien Favre eine Rolle. Nur ein mageres Törchen gelang ihm für Schwarz-Gelb.

Isak ließ sich nie etwas zuschulden kommen, hatte aber über die gesamte Zeit sichtbar mit der Akklimatisierung bei den ambitionierten Westfalen zu kämpfen.

"Er ist noch extrem jung. Er hat viel Talent, das ist klar. Aber das Alter ist nicht einfach, da gibt es viele Höhen und Tiefen", sagte Favre im letzten Sommer über den 1,90-Meter-Mann, für den der BVB immerhin knapp neun Millionen Euro an AIK Solna überwies.

Eredivisie "ein netter Spielplatz" für Alexander Isak

Bei Willem II hat Isak nun dagegen zumindest vorübergehend sein Glück gefunden. Der Klub reagierte mit seiner Verpflichtung auf den Abgang von Top-Torjäger Fran Sol, den es im Winter zu Dynamo Kiew zog.

"Isak kam also im richtigen Moment. Trainer Adries Koster schenkte ihm von Beginn an sein Vertrauen. Dann erwischte Isak einen tollen Start, das half ihm natürlich enorm", erklärt Bastian Vrijhof, Redakteur beim niederländischen Portal voetbal.com, gegenüber weltfussball.

In der Eredivisie bringt Isak seine eigentlich hervorragenden Anlagen – beeindruckende Körpergröße, Schnelligkeit, ordentliche Technik – auf den Rasen. Schon jetzt gehört der viermalige schwedische Nationalspieler zu den besten Stürmern in der höchsten Spielklasse der Niederlande. Namhafte Kollegen wie Robin van Persie, Klaas Jan Huntelaar und Luuk de Jong haben schlechtere Torquoten vorzuweisen als der Newcomer.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Isaks Gegenspieler in Holland nicht den allerhöchsten Ansprüchen genügen. In der UEFA-Fünfjahreswertung belegt die Eredivisie lediglich den zwölften Platz. Traditionell wird im niederländischen Fußball mehr Wert auf Offensivfußball als auf defensive Absicherung gelegt. "Man kann sagen, die Liga ist ein netter Spielplatz für Isak", sagt Vrijhof.

Neue Chance für Alexander Isak beim BVB?

Nichtsdestotrotz hat der Jungspund sich durch seine Leistungen in den letzten Wochen beim BVB wieder in den Fokus gespielt. Angeblich existieren Gedankenspiele, im Sommer auf die bislang angedachte Verpflichtung eines Sturm-Konkurrenten für Paco Alcácer zu verzichten. Stattdessen könnte Isak seine Chance bekommen.

Der Spieler selbst, vertraglich noch bis 2022 an die Borussia gebunden, rechnet jedenfalls fest mit einer Rückkehr. "Das ist der Plan. Es wäre komisch, wenn ich etwas anderes sagen würde", sagte er unlängst gegenüber dem schwedischen TV-Sender "SVT Sport".

Niederlande-Experte Vrijhof traut Isak durchaus zu, künftig in der Bundesliga Fuß zu fassen. "Isak wird mit viel Selbstbewusstsein nach Dortmund zurückkehren", prophezeit der Journalist. "Die Eredivisie ist eine gute Plattform, um den Spaß am Spiel wiederzufinden."

Selbstbewusstsein und Spaß am Spiel: Das wären für Isak wichtige Voraussetzungen, um endlich den Durchbruch in Dortmund zu schaffen. Er muss ja nicht ständig aufspielen wie Lionel Messi.

Tobias Knoop