Neuzugang Hernández trifft Scholl in München

Lucas Hernández ist bis Saisonende noch an Atlético Madrid gebunden

Lucas Hernández gehört zwar erst in der kommenden Saison zum Kader des FC Bayern, der französische Weltmeister ist allerdings schon jetzt in München.

Der 23-Jährige wurde kürzlich in Innsbruck am Innenband des rechten Knies erfolgreich operiert, seither läuft Lucas Hernández auf Krücken. Einen Einsatz wird der Abwehrspieler daher in dieser Saison für seinen Noch-Arbeitgeber Atlético Madrid wohl nicht mehr machen.

Die freie Zeit nutzte Hernández nun, um seine neue Heimat München etwas besser kennenzulernen. Zusammen mit Großvater Bernard weilte der Verteidiger am Donnerstag im Edel-Restaurant "Brenner", wie die "Bild" berichtet. Dort traf der Neuzugang auch Bayerns Vereins-Ikone Mehmet Scholl, beide sollen sich kurz ausgetauscht haben.

Bis zum Ligastart der neuen Saison im August soll Lucas Hernández wieder einsatzbereit sein. Wann der 80-Millionen-Euro-Transfer ins Training einsteigen kann, ist aber noch ungewiss.