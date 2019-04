Medien: BVB-Duell wird zum Schicksalsspiel für Kovac

Niko Kovac trifft mit dem FC Bayern auf den BVB

Während ganz Fußball-Deutschland dem Bundesliga-Gipfel zwischen dem FC Bayer München und Borussia Dortmund am Samstag entgegenfiebert, dürfte Niko Kovac die Partie mit gemischten Gefühlen sehen. Eine Pleite gegen den BVB könnte dem Coach der Münchner seinen Job kosten.

Die Zweifel an Kovac sollen bereits jetzt groß sein, berichtet die "Bild". Demnach schwächen die nicht gewonnenen Topspiele in der Liga beim BVB (2:3 am 10. November) und im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool (0:0 und 1:3) den Glauben der Bayern-Bosse an die Fähigkeiten des Kroaten.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß befeuerte den Druck am Donnerstag mit einer unmissverständlichen Ansage: "Am Samstag, 18:30 Uhr, darf es keine Ausreden geben. Da muss gegen Dortmund geliefert werden. Wir müssen gewinnen, dazu gibt es für mich keine Alternative. Unsere Mannschaft muss mit einem Sieg gegen Dortmund zeigen, dass sie Meister werden will."

Zwar führte auch Kovac im Gespräch mit der "Sport Bild" unlängst aus, dass jeder beim FC Bayern mit einem Sieg gegen den BVB rechne und ergänzte: "Wenn wir unsere Klasse abrufen, sind wir die beste Mannschaft Deutschlands und werden Meister." In dem Interview äußerte der Trainer jedoch auch, es sei "kein Beinbruch", wenn der Meistertitel in diesem Jahr nicht an die Bayern ginge. Eine Aussage, die spätestens nach der klaren Sieg-Forderung von Hoeneß stark bezweifelt werden darf.

In den Medien kursieren bereits Gerüchte, wer an der Säbener Straße auf Kovac folgen könnte. Sogar der umstrittene Starcoach José Mourinho soll es den Münchnern angetan haben. Der derzeit vereinslose Portugiese bestätigte gegenüber "Record", dass er ein Engagement im deutschen Oberhaus nicht ausschließt.