Horst Heldt: Vertrag aussitzen oder Wechsel zu Schalke?

Horst Heldt wird immer wieder mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht

Beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 stehen die Zeichen auf Abstieg. Erst am Samstag hat Präsident Martin Kind erklärt, dass er nicht mehr an die Rettung glaube. Mit dem Gang in die 2. Liga muss wohl auch Sportchef Horst Heldt den Klub verlassen, die Zeichen stehen seit Wochen auf Abschied. Doch ganz so einfach werden die Niedersachsen den 49-Jährigen wohl nicht loswerden.

Noch in dieser Woche soll es einen Trennungsgipfel zwischen Heldt und Kind geben. Dabei geht es laut "Bild" um nicht weniger als drei Millionen Euro. Schließlich läuft der Vertrag des Managers noch bis Juni 2021.

Laut Informationen des Boulevard-Blattes denkt Heldt im Falle einer Freistellung nicht daran, auf nur einen einzigen Cent seines Gehalts zu verzichten. Stattdessen kann er sich gut eine "Manager-Pause" bei Frau und Sohn in München vorstellen mit dem 96-Gehalt als "Schmerzensgeld", wie "Bild" das Ganze nennt.

Allerdings könnte ausgerechnet ein ehemaliger Arbeitgeber Heldts Sicht verändern. Schon länger wird der 49-Jährige beim FC Schalke 04 als Kandidat für den vakanten Posten als Sportdirektor gehandelt.

"Bild" spekuliert, dass der Fan-Protest gegen Christoph Metzelder dazu führen könnte, dass das Interesse an Heldt wieder größer wird. Schließlich wird dem Manager immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies nachgesagt.

Heldt hatte Schalke im Sommer 2016 nach fünf Jahren im Amt den Rücken gekehrt. Anfang 2017 heuerte er in Hannover an.