Fix! HSV angelt sich Kiel-Kapitän Kinsombi

David Kinsombi wechselt von Holstein Kiel zum HSV

Was seit Längerem durch die Medien geisterte, ist nun perfekt: David Kinsombi verlässt Holstein Kiel am Saisonende und heuert beim Hamburger SV an. Der Mittelfeldspieler hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 beim HSV unterzeichnet.

Die Rothosen verkündeten zudem, dass der Kontrakt "ligaunabhängig" gelte und man eine Ablöse für Kinsombi an Holstein gezahlt habe. Die Höhe der Ablöse blieb offen. Der Vertrag des 23-Jährigen in Kiel war noch bis zum Sommer 2021 datiert.

Wir verpflichten David #Kinsombi von @Holstein_Kiel 🔃 Der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt zur kommenden Spielzeit in den #Volkspark und unterschreibt einen ligaunabhängigen Vertrag bis 2023 ✍🏾



— Hamburger SV (@HSV) 9. April 2019

"Wir sind extrem froh, dass wir einen Topspieler der 2. Bundesliga verpflichten konnten. Trotz seines jungen Alters trägt David in Kiel die Kapitänsbinde und gehört zu den absoluten Leistungsträgern des Teams. Wir arbeiten seit einem halben Jahr an diesem Transfer und sind sehr glücklich, dass wir David nun ligaunabhängig von unserem gemeinsamen Weg überzeugen konnten", wird HSV-Sportvorstand Ralf Becker auf der Homepage der Hamburger zitiert.

"Ich hatte in Kiel eine coole Zeit. Die letzten zwei Jahre haben großen Spaß gemacht und mich als Spieler weitergebracht. Ich arbeite momentan hart an meinem Comeback, um der Mannschaft im Saisonendspurt noch zu helfen. Dennoch war es für mich an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Ich freue mich auf den Wechsel zum HSV und die neue Herausforderung ab Sommer", ergänzte Kinsombi, der nach einer Verletzung kurz vor der Rückkehr in den Spielbetrieb steht.

Auch Kiels Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth meldete sich zu Wort: "David war zugleich Motor und Gewinner der Entwicklung, die der Verein in den letzten zwei Jahren vollzogen hat", lobte Wohlgemuth. "Dass er uns nun verlässt, ist sportlich gesehen ganz sicher ein Einschnitt. Und dennoch haben wir neben sportlichen Aspekten auch die wirtschaftliche Dimension im Auge zu behalten. So gesehen konnten wir eine ausgewogene Lösung finden."

Kinsombi absolvierte 55 Partien für den KSV und erzielte zehn Tore.