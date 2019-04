Mourinho "bewundert" BVB und FC Bayern

José Mourinho sprach über den BVB und den FC Bayern

Titel in Portugal, England, Italien und Spanien, zwei Erfolge in der Europa League und zwei Champions-League-Siege: José Mourinho gehört unbestritten zu den erfolgreichsten Trainern der Fußball-Geschichte. Nun sprach der derzeit vereinslose Portugiese unter anderem über die deutsche Bundesliga, den FC Bayern und seine Beziehung zu BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.

"Ich finde die Bundesliga wirklich interessant", verkündete der 56-Jährige im Gespräch mit der "Sport Bild". Sein nächstes "Abenteuer" an der Seitenlinie liege trotz der positiven Einschätzung des deutschen Oberhauses aber nicht unbedingt in Deutschland.

Lobende Worte fand der Starcoach auch für Borussia Dortmund. Vor allem mit BVB-Boss Hans-Joachim Watzke verbindet Mourinho eine besondere Beziehung. "Wir haben uns bereits vor langer Zeit kennengelernt. Herr Watzke vertraute mir genug, um mich nach meiner Meinung über einen Spieler und einen Trainer zu fragen, die ich gut kenne. [...] Seitdem haben wir diesen gegenseitigen Respekt füreinander beibehalten", führte Mourinho aus und ergänzte: "Ich bewundere die Arbeit des BVB und seinen Versuch, mit einem Giganten wie Bayern zu konkurrieren."

Apropos FC Bayern: Gerüchte, Mourinho könne das Amt von Bayern-Coach Niko Kovac übernehmen, erstickte The Special One. "Ich versichere Ihnen ehrlich, dass ich hoffe, dass Niko [Kovac, d.Red.] seinen Job behält, weil er sehr hart gearbeitet hat, um dieses Niveau zu erreichen", so Mourinho.

Dass Kovac mit den Bayern in Kürze seine ersten Titel einfährt, ist für Mourinho nach dem 5:0-Kantersieg der Münchner im Spitzenspiel gegen den BVB und der Rückkehr an die Tabellenspitze mehr als wahrscheinlich. Es sei "schwer vorstellbar, dass Bayern den Titel noch verspielt", erklärte Mourinho. Der deutsche Rekordmeister habe schlicht "die Erfahrung hat, sein Schicksal zu kontrollieren."

Mourinho wurde Mitte Dezember 2018 bei Manchester United entlassen. Im kommenden Sommer will der Trainer aus Setúbal ein neues Amt übernehmen. "Ich kann nur sagen, dass ich meine neunte Meisterschaft und meinen dritten Champions-League-Titel gewinnen möchte", ließ Mourinho wenig Zweifel, dass er nur bei einem Top-Klub an der Seitenlinie landen will.