Naldo: "Tedesco hat nicht um mich gekämpft"

Naldo sorgt sich um den FC Schalke 04

Nach einer enttäuschenden Bundesliga-Hinrunde mit nur sieben Einsätzen wechselte Naldo in der Winterpause vom FC Schalke 04 zur AS Monaco. Nun hat sich der königsblaue Fan-Liebling zur Gegenwart und Zukunft seines Ex-Klubs geäußert und die fehlende Unterstützung durch Schalkes Ex-Coach Domenico Tedesco beklagt.

Als Ende 2018 das Angebot aus Monaco kam, habe der damalige S04-Manager Christian Heidel ihn gebeten zu bleiben, nicht jedoch Tedesco: "Der Trainer hat mit mir nicht darüber gesprochen und um mich gekämpft", sagte Naldo der "Sport-Bild".

"Ich will ihn nicht kritisieren, ich akzeptiere seine Meinung. Aber was soll ich dann machen? Ich spürte immer mehr, dass ich keine Rolle mehr spiele", legte Naldo nach und bekannte: "Das tat weh. Monaco war dann eine große Chance für mich. Dabei wäre ich gerne auf Schalke geblieben."

Naldo: "HSV-Absturz muss ein warnendes Beispiel sein"

Dass Schalke in der Bundesliga nur auf Platz 14 steht, "ist eine große Enttäuschung. Für die Fans, den Verein, die Spieler. Die Entwicklung ist gefährlich. Der HSV-Absturz muss ein warnendes Beispiel für Schalke sein." Nach dem Abgang wichtiger Spieler wie Leon Goretzka, Max Meyer und Thilo Kehrer habe es von Anfang an nicht funktioniert, so Naldo.

Dennoch bleibt der Abwehr-Riese in Sachen Klassenerhalt optimistisch: "Huub Stevens hat genug Erfahrung, er wird Schalke retten. Ich habe mir zuletzt das Spiel gegen Frankfurt angesehen. Die Mannschaft spielt unter Stevens viel organisierter. Die Niederlage war unglücklich. Darum bin ich zuversichtlich, dass Schalke in Nürnberg punktet."

Für die Zukunft hofft Naldo auf eine schnelle Trendwende: "2017 wurde Schalke am Ende Zehnter, ein Jahr später Vizemeister. Das stimmt mich zuversichtlich."

Der Verein müsse jetzt aber aus den Fehlern lernen: "Im Sommer wird es wieder einen Umbruch geben. Da stellt sich die Frage: Auf welche Spieler setze ich, auf welche Fußball-Philosophie? Einige talentierte Spieler wie Ahmed Kutucu und Nassim Boujellab haben den Sprung zu den Profis geschafft, sie gelten als große Talente. Das ist wichtig für den Verein. Dazu muss der Kader aber aufgerüstet werden. Denn Schalke braucht auch Qualität!"