Enthüllt: Das ist die lange Streichliste des VfB

Der VfB Stuttgart will seinen Kader angeblich stark ausdünnen

Trotz nicht geringer Investitionen in Neuzugänge steckt der VfB Stuttgart 2018/19 tief im Abstiegskampf, der Liga-Verbleib ist weiterhin in Gefahr. Ein Umstand, den auch Sven Mislintat, seit Kurzem neuer Sportdirektor des VfB, im Hinterkopf haben muss. Der 46-Jährige bastelt dennoch angeblich schon auf Hochtouren am neuen Gesicht der Schwaben.

Vor allem die teils äußerst verdienten Routiniers in Reihen des VfB Stuttgart müssen demnach um ihre Zukunft im Ländle bangen. Das berichtet "Sport Bild". Andreas Beck (32), Dennis Aogo (32) und Kapitän Christian Gentner (33) gelten demnach als wahrscheinliche Abschiedskandidaten. Die Verträge der deutschen Ex-Nationalspieler enden im Sommer.

Damit aber nicht genug: Pablo Maffeo (21), der im Sommer für satte neun Millionen Euro von Manchester City kam und bislang völlig floppte, soll ebenfalls das Weite suchen.

Zudem steht hinter dem Verbleib von Holger Badstuber (30, Vertrag bis 2021), Mario Gomez (33, Vertrag bis 2020), Emiliano Insúa (30, Vertrag bis 2020), Anastasios Donis (23, Vertrag bis 2021) und Chadrac Akolo (24, Vertrag bis 2021) ein Fragezeichen.

Die derzeit verliehenen Orel Mangala und Marcin Kaminski sollen zurückkehren, Alexander Esswein, aktuell von Hertha BSC ausgeliehen, gehalten werden. Mit Heidenheim-Stürmer Robert Glatzel steht ein Neuzugang ebenfalls bereits im Raum.

Immerhin: Auf der Habenseite kann der VfB 35 Millionen Euro verbuchen, die der FC Bayern für Benjamin Pavard zahlt. Eine Summe, mit der Mislintat durchaus arbeiten kann. Vor allem im Abstiegsfall muss der Spieler-Etat von rund 50 Millionen Euro allerdings drastisch reduziert werden.

Der VfB rangiert aktuell auf Relegationsrang 16, sechs Zähler hinter dem FC Schalke 04. Der 1. FC Nürnberg lauert drei Punkte hinter den Schwaben.