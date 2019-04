Salah-Berater sendet bissigen Tweet

Mohamed Salah steht seit 2017 beim FC Liverpool unter Vertrag

In Spanien wird eifrig über den nächsten Mega-Transfer spekuliert: Mohamed Salah vom FC Liverpool soll zu Real Madrid wechseln. Dessen Berater reagierte nun über Twitter.

"Talking out of their AS again I see", kommentierte Spielerberater Samy Abbas Issa über Twitter die Gerüchte von der iberischen Halbinsel. Frei übersetzt: "Wie ich sehe, schreibt die 'AS' wieder Mist."

Stein des Anstoßes war ein Artikel der spanischen Sportzeitung "AS", die am Mittwoch über einen Streit zwischen Mohamed Salah und Teammanager Jürgen Klopp berichtete. Der Ägypter sei in Liverpool demnach derart unzufrieden, dass er einen baldigen Wechsel in Erwägung ziehe. Mit den Vereinsverantwortlichen der Reds habe er bereits über eine mögliche Freigabe gesprochen.

Talking out of their AS again I see. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) 17. April 2019

Die "AS" lieferte mit Real Madrid gleich auch den passenden Abnehmer für den LFC-Star. Schon im vergangenen Sommer wurden die Königlichen mehrfach mit dem Flügelstürmer in Verbindung gebracht. Beim Klub aus dem Nordwesten Englands hat Salah jedoch noch einen Vertrag bis 2023.

Der 26-Jährige zählt beim FC Liverpool auch in dieser Spielzeit zu den absoluten Leistungsträgern. In 34 Premier-League-Spielen erzielte er 19 Tore und steuerte sieben Vorlagen bei. Auch in der Champions League unterstrich er schon mehrfach seinen Wert für die Klopp-Elf: Beim 4:1-Sieg beim FC Porto am Mittwochabend traf er zum zwischenzeitlichen 2:0. Es war sein viertes Tor im zehnten CL-Spiel in dieser Saison.