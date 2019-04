Bochum bleibt auch in Darmstadt ohne Sieg

Darmstadt und Bochum trennen sich torlos

Die fast schon chronische Auswärtsschwäche des VfL Bochum hält an: Auch bei Darmstadt 98 kam die Mannschaft von Trainer Robin Dutt nach einer schwachen Leistung nicht über ein 0:0 hinaus.

Aus den zurückliegenden sechs Gastspielen holten die Westdeutschen damit lediglich zwei Punkte.

Das war's. Keine Tore in Darmstadt. Auch im zweiten Durchgang hatte Hinterseer die beste Gelegenheit. #meinVfL #D98BOC (0:0) pic.twitter.com/SyL8jG132v — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) 21. April 2019

In einer insgesamt eher unansehnlichen Partie waren die Hessen dem Sieg näher, erwiesen sich aber vor dem gegnerischen Tor als zu harmlos und unentschlossen. Dank acht Zählern aus den vergangenen vier Heimpartien hatten sich die Gastgeber schon in den vergangenen Wochen aus dem letzten Tabellendrittel verabschiedet.

In der Schlussphase fanden die Gäste aus dem Ruhrgebiet noch einmal besser in die Begegnung, blieben aber ebenfalls ohne Torerfolg. 98-Torhüter Daniel Heuer Fernandes klärte in zwei Situationen sicher.