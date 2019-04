Medien: Trainer-Frage beim VfB Stuttgart völlig offen

Thomas Hitzlsperger sucht den neuen Trainer des VfB Stuttgart

Nach der Entlassung von Cheftrainer Markus Weinzierl übernahm U19-Coach Nico Willig dessen Posten beim VfB Stuttgart - allerdings nur interimsweise. Wer in der kommenden Saison auf der Bank des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten sitzt, ist offenbar völlig offen.

Nach Informationen des "kicker" ist der neue Stuttgarter Trainer "bei Weitem noch nicht auserkoren", die VfB-Verantwortlichen rund um Sportvorstand Thomas Hitzlsperger seien noch auf der Suche nach dem neuen Mann an der Seitenlinie.

Gerüchte um einen bevorstehenden Wechsel des Österreichers Oliver Glasner vom Linzer ASK zu den Schwaben wären damit wohl nicht mehr als heiße Luft. Der 44-Jährige hatte am Sonntag im Hinblick auf seine Zukunft angekündigt, "dass sicherlich zeitnah eine Entscheidung fallen wird".

Glasner gilt als Wunschkandidat beim VfL Wolfsburg als Nachfolger des scheidenden Bruno Labbadia. Wolfsburg will seinen neuen Coach laut Manager Jörg Schmadtke bereits am Ende dieser Woche präsentieren - und damit wohl deutlich früher, als der VfB über diese Personalie entscheiden wird.

Ohnehin liegt der Fokus der Stuttgarter zunächst auf der prekären sportlichen Situation. Nach dem 0:6-Debakel beim FC Augsburg beträgt der Rückstand des Tabellen-16. auf den Nichtabstiegsplatz weiterhin sechs Punkte. Zudem liegt der 1. FC Nürnberg als 17. nur drei Zähler hinter dem VfB.

Kurzfristig soll nun Willig den Karren aus dem Dreck ziehen. Über die Saison hinaus ist der 38 Jahre alte Nobody aber wohl kein Thema. "Wir haben klar abgesprochen, dass wir das in dieser Konstellation nur bis zum Saisonende machen werden", sagte Hitzlsperger am Wochenende bei "Sky".