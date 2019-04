BVB und Schalke trennt größter Punkteabstand aller Zeiten

Am Samstag steht das Revierderby zwischen BVB und FC Schalke 04 an

Beim Blick auf die Tabelle wird bereits deutlich, dass Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga derzeit in völlig anderen Welten spielen. Der Abstand der beiden Erzrivalen hat vor dem Revierderby am Samstag historische Ausmaße angenommen.

Während der BVB vier Spieltage vor Saisonende weiter aussichtsreich im Rennen um die deutsche Meisterschaft liegt und den dritten Tabellenplatz längst sicher in der Tasche hat, kämpfen die Gelsenkirchener um nicht mehr als das nackte Überleben in der Bundesliga.

Als Tabellen-15. spricht momentan nur der Umstand für Schalke, dass mit Nürnberg, Hannover und dem VfB Stuttgart drei Mannschaften tatsächlich noch schlechteren Fußball spielen und die direkten Abstiegsplätze sowie den Relegationsplatz wohl nicht mehr verlassen werden.

Geografisch trennen Dortmund und Schalke gerade einmal 30 Kilometer voneinander, sportliche liegen sie so weit auseinander wie nie zuvor in der Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse.

BVB und FC Schalke 04 trennen 42 Punkte - Rekord!

Gerade einmal 27 Punkte haben die Königsblauen in der laufenden Saison gesammelt, 69 der BVB. In 56 Jahren Bundesliga lagen beide Teams zuvor nie so weit auseinander.

Am Ende der Dortmunder Meistersaison 2010/2011, als Schalke ebenfalls in der unteren Tabellenhälfte herumkrebste, betrug der Rückstand 35 Punkte, was bisher den größten Unterschied bedeutete.

Das Ende der Fahnenstange ist in dieser Spielzeit womöglich noch nicht erreicht: Drei Partien inklusive dem direkten Duell bleiben den Schwarz-Gelben noch, um ihren Mega-Vorsprung weiter auszubauen.

FC Schalke 04 zuhause bald so schlecht wie Tasmania Berlin?

Ebenfalls bitter für die Gelsenkirchener Anhänger: Auch in Sachen Heimbilanz steuert Schalke auf einen historischen Tiefpunkt zu. Zehn der 15 Partien vor den eigenen Fans hat Königsblau bislang verloren. Versemmelt Schalke auch noch die letzten beiden Heimspiele gegen den FC Augsburg und den VfB Stuttgart, wäre der Negativrekord von Tasmania Berlin eingestellt.

Die schlechteste Mannschaft der Bundesliga-Geschichte (zehn Punkte in der Saison 1965/1966, berechnet nach Drei-Punkte-Regel) verlor damals zwölf Spiele im Berliner Olympiastadion. Kurioserweise könnte diese Marke von Schalkes Keller-Konkurrent Hannover 96 aber sogar noch überboten werden: Den Niedersachsen drohen bis zum Saisonende 13 Heimpleiten.