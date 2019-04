FCA will trotz Angstgegner Klassenerhalt perfekt machen

Martin Schmidt hat den FC Augsburg neu belebt

In 17 Duellen gegen Bayer Leverkusen gab es für den FC Augsburg bisher noch keinen Sieg. Der neue FCA-Trainer Martin Schmidt will die Sieglosserie beenden und den Klassenerhalt perfekt machen.

Der FC Augsburg will mit seinem neuen Erfolgstrainer Martin Schmidt den letzten Schritt zum Klassenerhalt machen, Bayer Leverkusen im Kampf um die Europacupplätze die Konkurrenz unter Druck setzen: Mit einem Sieg gegen den Angstgegner vom Rhein kann der FCA am Freitagabend (20:30 Uhr) ein langes Party-Wochenende einläuten.

"Solche Herausforderungen wie gegen Leverkusen liebe ich. Wir haben nichts zu verlieren, im Gegenteil - wir können nur gewinnen", sagte Schmidt, der Augsburg wieder zum Leben erweckt und mit den Siegen gegen Eintracht Frankfurt (3:1) und den direkten Konkurrenten VfB Stuttgart (6:0) eine neue Euphorie ausgelöst hat.

Zwar glaubt wohl auch Schmidt nicht, dass der VfB seine letzten vier Spiele allesamt gewinnt, doch er warnt seine Profis vor dem Duell gegen Bayer eindringlich. Solange der Klassenerhalt für den Tabellen-14. noch "nicht hundertprozentig gesichert ist, ist es gefährlich, so zu reden, als wären wir schon sicher", sagte der Nachfolger von Manuel Baum.

Die Statistik spricht deutlich gegen den FCA: Die bayerischen Schwaben konnten bei 17 Versuchen in der Bundesliga noch nie gegen Leverkusen gewinnen.

Bosz prophezeit Duell auf Augenhöhe

Nicht nur deshalb hat der FCA-Coach vor Bayer gehörigen Respekt: "Gegen Leverkusen brauchen wir die ersten 30 Minuten vom Stuttgart-Spiel dreimal", sagte Schmidt mit Blick auf das erste Drittel gegen die Schwaben, in dem sein Team den Gegner schwindelig gespielt und drei Treffer erzielt hatte. Schmidt ist optimistisch: "Es wird Möglichkeiten für uns geben, und die werden wir nutzen."

Sein Leverkusener Kollege Peter Bosz hat den Aufschwung bei den Augsburgern registriert und ein Duell auf Augenhöhe prophezeit. "Beide Mannschaften haben zuletzt zweimal gewonnen und treten entsprechend selbstbewusst an", sagte er.

Für den Niederländer, der trotz eines beachtlichen Rückstandes auf Platz vier insgeheim noch von der Qualifikation für Champions League träumt, zählt im Kampf um einen Europacupplatz nur ein Sieg: "Es ist einfach nur wichtig, dass wir in Augsburg gewinnen. Das ist alles, und darauf konzentrieren wir uns mit aller Macht."

Zudem will Bosz auch die Konkurrenten Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und TSG Hoffenheim nervös machen: "Wenn wir ein gutes Ergebnis erzielen, wird der Druck für die Konkurrenz natürlich größer."

Dass in Karim Bellarabi und Leon Bailey die Leverkusener Flügelzange verletzungsbedingt ausfällt, ändert nichts an der Zielsetzung des Bayer-Coaches: "Ich denke nicht in Systemen, sondern in Prinzipien - wir wollen offensiv spielen und Druck machen."

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Augsburg: Kobel - Schmid, Gouweleeuw, Danso, Stafylidis - Baier, Khedira - Hahn, Gregoritsch, Max - Richter. - Trainer: Schmidt

Leverkusen: Hradecky - Tah, Sven Bender, Wendell - Aranguiz, Baumgartlinger - Weiser, Havertz, Brandt, Volland - Alario. - Trainer: Bosz

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)