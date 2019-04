Mega-Preisschild für Bayern-Flirt Christian Eriksen

Christian Eriksen darf im Sommer nur für eine extrem hohe Ablösesumme wechseln

Medienberichten zufolge hat Fußball-Bundesligist FC Bayern München im Rahmen der angekündigten Transfer-Offensive ein Auge auf Christian Eriksen von Tottenham Hotspur geworfen. Eine Verpflichtung des 27-Jährigen könnte für den Rekordmeister aber teuer werden.

Denn obwohl der Vertrag des Dänen beim Champions-League-Halbfinalisten im nächsten Jahr ausläuft, beharren die Spurs auf ihrer Ablöseforderung von 130 Millionen Pfund (etwa 150 Millionen Euro). Dies geht aus einem Bericht der englischen Zeitung "Daily Mail" hervor.

Dabei handelt es sich nach Ansicht des Blattes um ein kalkuliertes Manöver, um potenzielle Interessenten abzuschrecken.

Auch Tottenham-Coach Mauricio Pochettino ließ durchblicken, dass er sich einen Verbleib seines Schützlings wünschen würde: "Ich hoffe, dass Christian bei uns bleibt. Wir sind offen für Gespräche und werden sehen was passiert", zitiert die "Daily Mail" den Argentinier.

FC Bayern und Real Madrid jagen Eriksen

Den Bayern wird seit Januar ein Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler nachgesagt. Neben dem Tabellenführer der Bundesliga soll auch Real Madrid über eine Verpflichtung des 87-fachen Nationalspielers nachdenken. Die Königlichen sind in Anbetracht der aufgerufenen Ablösesumme jedoch zögerlich und wägen mögliche Alternativen ab.

In knapp sechs Jahren bei Tottenham ist der Offensivmann zu einem der besten Spieler der Premier League aufgestiegen. In der aktuellen Spielzeit bringt es der beidfüßige Stratege auf neun Treffer und 17 Assists in 45 Pflichtspielen.

Zu einem Titelgewinn mit den Spurs hat es bislang aber nicht gereicht. Mit den Londonern hat er diese Saison noch die Chance auf den Titel in der Königsklasse.