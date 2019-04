Medien: Lasoggas HSV-Aus hat drei Gründe

Pierre-Michel Lasogga wird den HSV am Saisonende verlassen müssen

Nach dem Rätselraten der letzten Wochen scheint nun festzustehen, dass sich die Wege von Pierre-Michel Lasogga und dem Hamburger SV am Saisonende trennen.

Laut einem Bericht der "Sport Bild" muss der Stürmer, dessen Vertrag nach Saisonende ausläuft, auf jeden Fall die Koffer packen, egal ob es für den HSV in der Zweitklassigkeit oder nach einem Aufstieg in der Bundesliga weitergeht.

Zuletzt hieß es noch, dass der 27-Jährige möglicherweise ein Angebot erhalten könnte, das nur für die höchste Spielklasse gilt. Aber auch diese Möglichkeit scheint nicht vom Tisch.

"Wir werden bis Saisonende keine Vertragsgespräche mehr führen und uns voll auf den Aufstiegskampf konzentrieren", erklärte Sport-Vorstand Ralf Becker nun.

Laut der Fachzeitschrift hat das Aus des Angreifers drei Gründe: Erstens möchte Lasogga seine Zukunft gern früh geklärt haben und nicht bis zum Saisonende warten. Zweitens gibt es offenbar bereits Anfragen anderer Klubs, die reizvoll für den Stürmer sind. Und drittens fehlt dem 27-Jährigen die Wertschätzung im Verein.

HSV hat Zweifel an Lasogga

Zudem gibt es offenbar Zweifel im Klub, ob Lasogga tatsächlich auf höchstem Niveau mithalten kann. Das machte auch Investor Klaus-Michael Kühne zuletzt deutlich.

"Ich betrachte ihn nach wie vor kritisch. Er ist kein Spitzenspieler, den ich mir in der Bundesliga vorstellen kann", sagte der Milliardär, der in den vergangenen Jahren rund 100 Millionen in den Klub gesteckt und Lasogga 2017 sogar als "Flop des Jahrhunderts" bezeichnet hat, gegenüber der "Sport Bild".

Erstligatauglichkeit hin oder her: Sollte Lasogga den Hamburger SV tatsächlich am Ende der Saison verlassen, geht auf jeden Fall eine nicht unbeträchtliche Portion Offensivpower verloren.

Immerhin erzielte der 27-Jährige in seinen 135 Pflichtspielen für die Rothosen liga- und wettbewerbsübergreifend beachtliche 49 Tore.