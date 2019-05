Wird Störche-Trainer Tim Walter neuer VfB-Coach?

Übernimmt er beim VfB Stuttgart? Kiel-Coach Tim Walter

Der VfB Stuttgart könnte auf der Suche nach einem neuen Trainer in Kiel fündig geworden sein.

Zunächst hatte "bild" berichtet, dass die VfB-Bosse ein Treffen mit Tim Walter, dem aktuellen Trainer von Holstein Kiel, anberaumt haben. "Sport1" will darüber hinaus erfahren haben, dass erste Gespräche mit dem Störche-Coach bereits gelaufen sind und sich der 43-Jährige einen Wechsel zu den Schwaben durchaus vorstellen könne. Allerdings habe Walter offenbar mehrere Anfragen aus der Bundesliga vorliegen.

Indes soll der aktuelle Interimscoach der Stuttgarter, Nico Willig, ab der kommenden Spielzeit wieder die A-Junioren des VfB Stuttgart übernehmen, wie Sportvorstand Thomas Hitzlsperger erst kürzlich bestätigte.

Walter hat noch Vertrag bis 2020

Kiel-Coach Walter hatte erst im vergangenen Sommer das Traineramt bei den Störchen vom zum 1. FC Köln abgewanderten und erst unlängst am Geißbockheim gechassten Kollegen Markus Anfang übernommen, der mit Kiel 2017/18 den Aufstieg in die Bundesliga in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg nur knapp verpasste.

In der laufenden Spielzeit stehen die Kieler unter Walter auf dem siebten Tabellenrang des deutschen Unterhauses, mussten aber nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SC Paderborn am vergangenen Spieltag jegliche Aufstiegsträume begraben. Bei den Kielern hat Tim Walter noch einen bis 2020 gültigen Vertrag.

Vor seinem Engagement bei den Störchen trainierte Walter die Zweitvertretung des FC Bayern sowie die U17 des deutschen Rekordmeisters.