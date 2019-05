Bayern-Talent vor Wechsel nach Dänemark

Maurice König wird den FC Bayern wohl verlassen

Im Sommer 2015 wechselte Maurice König zum Nachwuchs des FC Bayern München. In dreieinhalb Jahren an der Isar konnte sich der 18-jährige Keeper allerdings nicht empfehlen. Seinen fußballerischen Werdegang könnte König nun in Dänemark fortsetzen.

Das Bayern-Talent spielt derzeit beim dänischen Erstligisten SønderjyskE vor. König durfte sein Können sogar schon im Kampf um Punkte unter Beweis stellen. Beim Duell zwischen der Reserve von SønderjyskE und der zweiten Mannschaft des FC Midtjylland wirkte der Torwart 90 Minuten mit.

Vom Ergebnis seines Gastspiels dürfte König allerdings wenig begeistert sein. SønderjyskE verspielte beim 3:3 eine schnelle 2:0-Führung und rettete erst mit dem Schlusspfiff einen Punkt.

Unwahrscheinlich ist, dass König eine Zukunft beim FC Bayern hat. Sein Vertrag endet im Sommer.