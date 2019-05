Kohfeldt träumt weiter von der Europa League

Florian Kohfeldt träumt nach Remis gegen den BVB weiter von der Europa League

Trainer Florian Kohfeldt von Werder Bremen hat die Hoffnung auf das Erreichen der Europa-League-Plätze noch nicht aufgegeben.

"Die Ausgangslage ist nicht besser, aber auch nicht dramatisch schlechter geworden. Wir geben nicht auf", erklärte der Coach nach dem 2:2 gegen Borussia Dortmund.

Durch das Unentschieden hat der Tabellenneunte der Fußball-Bundesliga zwei Spieltage vor Schluss vier Punkte Rückstand auf den kommenden Gegner 1899 Hoffenheim, der Siebter ist. "Das ist ein Endspiel. Alles oder Nichts", sagte Kohfeldt.

Werder hatte gegen den BVB nach einem 0:2-Rückstand in der zweiten Halbzeit große Moral bewiesen und war auch dank individueller Fehler des Gegners noch einmal in die Partie zurückgekommen. In der Schlussphase waren die Grün-Weißen dem Sieg sogar näher als Dortmund.