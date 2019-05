City bietet 30 Mio. Euro für Guerreiro

Wechselt Raphael Guerreiro vom BVB zu Manchester City?

Weil der Vertrag von Raphael Guerreiro bei Borussia Dortmund im Sommer 2020 ausläuft, bringen sich bereits erste namhafte Interessenten für den Allrounder in Stellung, allen voran angeblich Manchester City.

Pep Guardiola, seines Zeichens Teammanager beim aktuellen Spitzenreiter der englischen Premier League, darf in der kommenden Sommerpause offenbar mal wieder auf Shopping-Tour gehen. Dabei stehen ihm laut "France Football" mindestens 150 Millionen Euro zur Verfügung, von denen 30 Millionen nach Dortmund fließen sollen.

Wie die Fachzeitschrift berichtet, fordert die Borussia genau diesen Betrag für Guerreiro, der 2016 als frischgebackener Europameister für zwölf Millionen Euro vom FC Lorient in die Bundesliga gewechselt war und sich offenbar in den Fokus des ehemaligen Bayern-Coaches gespielt hat.

Bei den Sky Blues könnte Guerreiro als Ersatz für Riyad Mahrez fungieren, der bislang noch nicht den endgültigen Durchbruch geschafft hat, spekuliert "France Football".

Sieht Raphael Guerreiro seine Zukunft überhaupt beim BVB?

Der BVB steht nun vor der Entscheidung, ob er mit Guerreiro, der sowohl auf der linken Abwehrseite als auch im Mittelfeld und als Flügelstürmer eingesetzt werden kann, verlängert oder ihn noch in diesem Sommer gewinnbringend veräußert.

"Mit Raphael sind wir in Gesprächen und würden ihn gerne weiter an uns binden. Er hat unter Lucien Favre eine sehr gute Entwicklung genommen", erklärte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im März gegenüber "Sport Bild", fügte jedoch an: "Es geht letztlich auch darum, wie Raphael seine Zukunft sieht."

Sollte Guerreiro den Lockrufen aus Manchester erliegen, ginge eine leidlich erfolgreiche Zeit in Schwarz und Gelb zu Ende. In 80 Partien für den BVB erzielte der nur 1,70 Meter große Profi 15 Tore und legte 16 Treffer auf. In der Saison 2016/2017 feierte er mit Dortmund den Sieg im DFB-Pokal.