Raman darf nur bei "unanständiger Summe" gehen

Benito Raman ist einer der Düsseldorfer Leistungsträger

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf würde Offensivspieler Benito Raman nur bei einer sehr hohen Ablösesumme ziehen lassen. "Die Summe muss unanständig sein", sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Röttgermann im Interview mit der "Rheinischen Post".

Raman erzielte in dieser Saison bereits zehn Tore und hatte damit großen Anteil am souveränen Klassenerhalt des Aufsteigers. Der 24-Jährige besitzt in Düsseldorf noch einen Vertrag bis Juni 2022. Er wird aber von einigen Klubs umworben.

Zwar sei es natürlich ein Anreiz, mit den möglichen Einnahmen aus einem Raman-Transfer "mehrere neue Spieler zu holen. Aber die helfen uns erstmal nur auf dem Papier weiter, ob sie uns auf dem Feld weiterhelfen, wissen wir zunächst nicht. Bei Raman wissen wir aber, was wir an ihm haben. Wir denken nicht daran, ihn zu verkaufen", so Röttgermann.