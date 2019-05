Offiziell! Wagner wird Schalke-Trainer

David Wagner wird neuer Trainer des FC Schalke 04

Was die Spatzen seit Tagen von den Dächern pfeifen, ist nun auch offiziell bestätigt: David Wagner, der bislang unter anderem den BVB II trainierte, wird zur kommenden Saison Coach des FC Schalke 04. Das teilte S04 am Donnerstagabend mit.

Wagner hat bei Königsblau einen Dreijahresvertrag unterschrieben und folgt auf Interimstrainer Huub Stevens. Bis zum Januar hatte der ehemalige Schalker Eurofighter Hudderfield Town in England unter seinen Fittichen. Den Underdog hatte der 47-Jährige 2016/17 überraschend in die Premier League geführt.

"Wir freuen uns, mit David Wagner einen Trainer für uns gewonnen zu haben, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt: Einen, der Fußball so gestaltet, dass die Mannschaft das Heft des Handelns selbst in die Hand nimmt, laufintensiv, mit möglichst viel Tempo. Aber auch einer, der mit seiner Persönlichkeit ein Team formen und Spieler individuell verbessern kann", wird Sportvorstand Jochen Schneider auf der Homepage von S04 zitiert.

Wagner ergänzt: "Ich kenne aus eigener bester Erfahrung als Spieler die Kraft, die Schalke 04 entwickeln kann, wenn Mannschaft, Verein und Fans an einem Strang ziehen. Erneut in diese Welt einzutauchen und mitzuhelfen, die aktuelle Situation wieder zum Positiven zu verändern: Das ist die größte Motivation für mich, wieder in die Bundesliga zurückzukehren."

Ein Eurofighter als Hoffnungsträger des FC Schalke 04

Mit welchem Trainerteam Wagner seine Herausforderung auf Schalke angehen wird, legt der neue Chef-Coach erst in den kommenden Wochen fest.

Fußball-Lehrer Wagner besitzt eine Schalker Vergangenheit. Als Profi gehörte er zum Team, das 1997 den UEFA-Pokal gewann. 36 Mal trug er zwischen 1995 und 1997 das königsblaue Trikot.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn 2005 arbeitete Wagner zunächst als Jugendtrainer bei 1899 Hoffenheim, ehe er von 2011 bis 2015 erfolgreich die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund coachte. Nun kehrt der gebürtige Frankfurter als Hoffnungsträger auf die Trainerbank nach Gelsenkirchen zurück.