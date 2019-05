Rode droht Karrierende - BVB will "abwarten"

View this post on Instagram

Hallo liebe Fans, leider habe ich mir am vergangenen Donnerstag einen Knorpelschaden im Knie zugezogen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich wieder alles geben werde, um zurück zu kommen. Ich werde den Jungs für die letzten beiden Spiele natürlich fest die Daumen drücken, dass sie einen europäischen Platz erreichen. Jetzt schon können wir, gemeinsam mit den fantastischen Fans, unglaublich stolz sein auf das bisher Erreichte in dieser Saison. Euer Sebastian @eintrachtfrankfurt