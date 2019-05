Bekommt die Bundesliga eine neue Anstoßzeit?

Die Rechtevergabe für die Bundesliga und 2. Bundesliga wird Änderungen im Spielplan nach sich ziehen

Im kommenden Jahr will die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Bundesliga-Medienrechte für den nächsten Vierjahreszyklus neu vergeben. Ab der Saison 2021/22 könnten dann einige Änderungen in Kraft treten. Auch der Spielplan wäre davon betroffen.

So berichtet das Magazin "Sponsors", dem das zwölfseitige Vermarktungskonzept der DFL vorliegt, dass sich Fußball-Fans künftig auf neue Antoßzeiten gefasst machen müssen.

Bereits bekannt war, dass in der Bundesliga und 2. Bundesliga die Spiele am Montagabend abgeschafft werden. Im Oberhaus müssen daher fünf solcher Partien verlegt werden. Hinzu kommen weitere fünf, die aktuell sonntags um 13:30 Uhr angepfiffen werden.

Für diese zehn Spiele gibt es offenbar zwei Optionen: Entweder, sie laufen parallel zu den Spielen am Sonntag um 17:30 Uhr, wobei die bisherige Anstoßzeit um 18:00 wegfallen könnte, oder sie werden zu einer neuen Anstoßzeit am Sonntag um 19:00 Uhr angepfiffen.

Im Unterhaus müssen insgesamt 31 Montagsspiele auf den Samstagabend verlegt werden. Diese beginnen dann um 20:15 Uhr oder 20:30 Uhr.

Darüber hinaus könnte es eine weitere kleinere Anpassungen geben: So soll die 2. Bundesliga künftig nicht mehr um 13:00 Uhr, sondern erst um 13:30 Uhr beginnen.

Die DFL zieht außerdem in Erwägung, in Zukunft nur noch am 34. Spieltag alle neun Partien parallel anzusetzen. Bislang galt dies für die Bundesliga und 2. Bundesliga ab dem 33. Spieltag.