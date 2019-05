Medien: Jovic-Wechsel zu Real Madrid beschlossene Sache

Steht kurz vor der Unterschrift bei Real Madrid: Luka Jovic

Der Wechsel von Stürmer Luka Jovic vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zum spanischen Rekordmeister Real Madrid ist nach übereinstimmenden Medienberichten beschlossene Sache.

Am Donnerstag vermeldeten die Tageszeitung "AS" und "Sky" die Einigung über einen Transfer des 21-Jährigen. Demnach soll die offizielle Verkündung des Wechsels nach dem letzten Spiel der Eintracht in der kommenden Woche erfolgen.

Die Königlichen überweisen für den jungen Serben angeblich 60 Millionen Euro an den Main und statten ihn mit einem Fünfjahresvertrag aus.

Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hatte zuletzt jegliche Kontaktaufnahme durch Real Madrid dementiert. Die Eintracht hatte die Kaufoption für den Nationalspieler, der bis Saisonende von Benfica ausgeliehen ist, erst vor gut drei Wochen gezogen und ihn damit bis 2023 an sich gebunden.

Jovic war 2017 als 19-Jähriger aus Lissabon nach Frankfurt gewechselt und feierte mit der Eintracht im vergangenen Sommer den DFB-Pokalsieg. In der aktuellen Bundesliga-Saison erzielte der Angreifer bisher 17 Treffer, in der Europa League kam er auf zehn Tore in 14 Spielen. Zuletzt traf Jovic beim dramatischen Halbfinal-Aus gegen den FC Chelsea in Hin- und Rückspiel.