Borussia Dortmund steht im U19-Finale

Borussia Dortmund jubelt über den Einzug ins Finale

Die Meisterschaft in der U19-Junioren-Bundesliga wird zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart entschieden.

Der Nachwuchs des BVB gewann das Halbfinal-Rückspiel gegen Erzrivale Schalke 04 mit 2:0 (1:0), das Hinspiel hatte 2:2 geendet. Stuttgart zog mit einem 3:2 im Elfmeterschießen gegen den VfL Wolfsburg in das Endspiel ein, das am 2. Juni in Großaspach ausgetragen wird.

Tobias Raschl schoss die Dortmunder Gastgeber, die vor zwei Jahren ihre siebte Meisterschaft gewonnen hatten, in der 43. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung. Enrique Pena-Zauner (58.) sorgte per Freistoß für die Entscheidung.

💪 Sauber, Jungs!



Unsere U19 steht mit dem Sieg im Derby im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft! 👏👏👏 #BVBS04 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/FX6k1v26YS — Borussia Dortmund (@BVB) 20. Mai 2019

Auch die "Wölfe" gingen zunächst vom Punkt in Führung: John Yeboah verwandelte in der 27. Minute einen Foulelfmeter, Leon Dajaku (77.) rettete die Schwaben mit dem Ausgleich ins Elfmeterschießen.

Dort avancierte VfB-Keeper Sebastian Hornung mit zwei parierten Elfmetern zum Matchwinner des Rekordsiegers, der bisher zehnmal den Meistertitel gewinnen konnte. Das Hinspiel zwischen den Meistern der Staffeln Nord/Nordost und Süd/Südwest am vergangenen Dienstag war torlos geblieben.