Bundestrainer Löw braucht Mario Götze nicht

Getty Images

Mario Götze wurde seit November 2017 nicht mehr von Joachim Löw zur Nationalmannschaft eingeladen

Im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die bevorstehenden Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2020 ist der Name Mario Götze abermals nicht zu finden. Der Offensivspieler des BVB spielt für Joachim Löw noch immer keine Rolle. Der Bundestrainer hat dies nun begründet.

"Ich habe im Moment genug Möglichkeiten", so die knappe Antwort von Löw in der "ARD" am Rande des DFB-Pokalfinales in Berlin.

Der Bundestrainer hatte das Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig von der Tribüne aus verfolgt, immerhin standen gleich sieben Nationalspieler in den beiden Startformationen der Finalisten.

Mario Götze hingegen wartet bereits seit November 2017 auf eine weitere Einladung von Löw. Zuletzt durfte er beim Freundschaftsspiel gegen Frankreich (2:2) ran, Götze lieferte damals den Assist zum späten Ausgleichstreffer.

Mario Götze kommt beim BVB wieder in Fahrt

Dennoch machte Löw dem Offensivspieler leise Hoffnung auf ein baldiges Comeback. "In den letzten zwei, drei, vier Monaten hat man ihm angemerkt, dass er wieder sehr dynamisch und austrainiert wirkt", so der Bundestrainer weiter.

Der 26 Jahre alte Götze kämpfte nach seinem Wechsel vom FC Bayern zum BVB im Sommer 2016 lange mit Stoffwechselproblemen. Sowohl in seiner Comeback-Saison in Dortmund als auch im gesamten WM-Jahr 2018 fand Götze nicht zu seiner alten Stärke.

Den anhaltenden Negativtrend konnte der WM-Finaltorschütze von 2014 erst im Laufe der nun abgelaufenen Spielzeit beenden. Vor allem in der Rückrunde war Götze ein wichtiger Faktor des Offensivspiels des BVB, am Ende gelangen ihm 15 Scorerpunkte (sieben Tore, acht Vorlagen) in 26 Bundesliga-Einsätzen. 19 Mal stand der 63-fache Nationalspieler unter Lucien Favre in der Startelf.