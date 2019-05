Zwischen Erdogan und Ja-Wort: Özil will Saison retten

Getty Images

Mesut Özil kann mit dem FC Arsenal die Europa League gewinnen

Mesut Özil ist im Terminstress. Neben privaten Verpflichtungen will der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler auch sportlich für Aufsehen sorgen - und mit dem FC Arsenal durch den Triumph in der Europa League die Saison retten.

Mesut Özil erlebt mal wieder äußerst turbulente Tage. Erst vor Kurzem dinierte der ehemalige DFB-Spieler in Istanbul mit dem umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Anfang Juni will er dann seiner Lebensgefährtin Amine Gülse das Ja-Wort geben.

Dazwischen soll der 30-Jährige - fast beiläufig - auch noch mit dem FC Arsenal eine ziemlich mittelmäßige Saison retten - durch den Triumph in der Europa League.

Wie wichtig das Finalduell mit dem Stadtrivalen FC Chelsea am Mittwoch (21:00 Uhr MESZ/RTL und Nitro) im Nationalstadion von Baku deshalb für Özil und die Gunners ist, stellte er in den sozialen Netzwerken heraus. "Unser großes Endspiel!" schrieb der 92-malige deutsche Fußball-Nationalspieler, der auf einem riesigen Banner im Flughafen der aserbaidschanischen Hauptstadt zu sehen ist, unter seinen persönlichen Countdown bis zum Finale.

Bei der Abreise, im Flugzeug und auf dem Trainingsplatz wirkte Özil dabei fokussiert und glücklich zugleich - das war nicht immer so gewesen.

Arsenal hat "mehr Feuer drin" als Chelsea

Der Mittelfeldspieler kam im ersten Jahr unter dem neuen Teammanager Unai Emery lediglich zu 34 Einsätzen, ihm gelangen dabei immerhin sechs Treffer. Die zahlreichen Pausen und häufige Kritik zeugten aber von einer schwierigen Spielzeit, in der sogar über einen vorzeitigen Abgang aus London spekuliert worden war.

Im Spiel der Saison ist das vergessen, die Gunners stehen zusammen. "Trainer, Spieler und Fans wollen im Fußball spezielle Momente erleben. Das Endspiel wird für alle ein solcher Moment sein", sagte Emery, der bereits seinen vierten Triumph in der Europa League anpeilt: "Wir können einen Titel gewinnen und noch die Champions League erreichen, wir sind also voll fokussiert."

Anders wird es gegen die Blues, die durch Platz drei in der Premier League das Ticket für die Königsklasse bereits in der Tasche haben, auch nicht möglich sein. "Vielleicht haben wir mehr Feuer drin, weil wir gewinnen müssen. Auf uns lastet aber auch mehr Druck", sagte Schlussmann Bernd Leno im Fachmagazin "kicker". Landsmann Shkodran Mustafi, der sich mit Özil 2014 zum Weltmeister gekrönt hatte, warnte aber: "Chelsea wird es nicht egal sein, wenn sie ohne Titel abreisen. Darum geht es schließlich im Fußball."

Europa League als Stimmungskiller für die Hochzeit?

Und darauf wartet Arsenal auf internationaler Ebene nun schon seit einem Vierteljahrhundert. 1994 hatte der 13-malige englische Champion den Europapokal der Pokalsieger geholt, die letzte Finalteilnahme datiert vom 17. Mai 2006. Seither haben die Gunners zwar dreimal den FA Cup gewonnen, im selben Zeitraum gewann Chelsea aber satte 13 Titel - darunter die Champions League 2012 und die Europa League 2013.

Mit der auf der Insel so begehrten "Silverware" will sich auch Özil in den Sommerurlaub verabschieden, ein verlorenes Endspiel soll schließlich nicht zum Stimmungskiller für seine Hochzeit am 7. Juni werden.

Zu dieser hat der gebürtige Gelsenkirchener auch Erdogan eingeladen, trotz der immer häufigeren Treffen der beiden steht eine Zusage des Politikers noch aus. Kaum vorstellbar allerdings, dass er sich die mögliche Inszenierung mit einem potenziellen Europa-League-Sieger entgehen lässt.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson - Jorginho - Loftus-Cheek, Kovacic - Willian, Giroud, Hazard. - Teammanager: Sarri

Arsenal: Cech - Koscielny, Sokratis, Monreal - Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac - Özil - Aubameyang, Lacazette. - Teammanager: Emery

Schiedsrichter: Gianluca Rocchi (Italien)